Trend Meme Coins mit Nützlichkeit: MIND of Pepe - der Meme-Coin mit der KI Utility

Genauso wie in der Modewelt gibt es auch in der Kryptowelt immer wieder Trends und Hypes. Manche sind kurzlebig und verschwinden schnell wieder in der Versenkung. Manche sind aber auch gekommen um zu bleiben. Ein Hype der längst zum Evergreen geworden ist, sind Meme-Coins. Die Scherzwährungen, wie sie von ihren Fans liebevoll und von ihren Kritikern abschätzig genannt werden, haben längst die Herzen und Wallets der Anleger und Trader erobert. Aber auch hier ändert sich der Geschmack. Waren es 2024 noch hauptsächlich "die klassischen Meme-Coins" wie MEW, PEPE oder MooDeng, die ihre Anleger zum Teil mit Traumrenditen belohnten, angeheizt durch Plattformen wie Pump.Fun oder Sun.Pump, sind es jetzt die Meme-Coins mit Utility, die die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Dazu gehört MIND of Pepe, der Meme-Coin Viralität und KI kombiniert.

Warum Meme-Coins mit Utility immer beliebter werden

Dank Meme-Coin Launchpads wie Pump.Fun ist praktisch jeder in der Lage dazu, einen solchen Token zu launchen, auch ohne große Programmierkenntnisse. Schon kurz nach dem Start des Launchpads avancierte sich dieses bald zur Cash Cow für Solana und der Markt wurde mit neuen Coins geflutet. Doch nur die wenigsten erreichten den breiten Markt und selbst die, die es schafften, leuchteten meist nur sehr kurz sehr hell, um dann wieder in die Bedeutungslosigkeit abzustürzen. PNUT the Squirrel ist beispielsweise um über 90 % von seinem Allzeithoch abgestürzt, für Goatseus Maximus (GOAT) ging es sogar 95 % in den Keller. MooDeng, der letztes Jahr noch der große Renditebringer war, ist um 94 % abgestürzt. Dazu kamen zahlreiche Skandale und Rug Pulls, deren trauriger Höhepunkt in diesem Jahr der LIBRA Token war.

Klassische Meme-Coins leben von dem Hype der um sie aufgebaut wird und von ihrer Community. Bei den schnelllebigen Token, gelingt es den meisten nicht, eine nachhaltige Gemeinschaft aufzubauen, da das nächste heiße Ding ja schon um die Ecke lauern könnte. Einen Anwendungsfall, der auch über den Hype hinaus Bestand hat, sucht man bei fast allen diesen Coins vergebens. Gerade deshalb rücken Meme-Coins mit echter Utility zunehmend in den Fokus, da sie langfristiges Potenzial versprechen. Sie bieten ihrer Community und den Investoren mehr als nur Spekulation - nämlich echten Mehrwert, der über die bloße Aufmerksamkeitsspanne des nächsten Trends hinausreicht.

MIND of Pepe bringt beispielsweise ein ganzes KI-Ökosystem mit.

MIND of Pepe - die Zukunft der Meme-Coins?

MIND of Pepe ist ein KI gesteuerter Krypto-Agent, der in der Lage ist, autonom und selbständig mit Blockchain Netzwerken und dezentralen Anwendungen zu interagieren, beziehungsweise zu analysieren. Mithilfe der Hive Mind Technologie durchkämmt die KI das Netz, insbesondere die Social Media Plattform X, auf der Suche nach den neuesten Hypes und Trends, bevor diese die breite Masse erreichen. Erst vor kurzem wurde ein leistungsstarkes Dashboard auf der Plattform eingeführt, das einen klaren und strukturierten Überblick über relevante Marktanalysen, Token-Engagement-Kennzahlen und aufkommende Trends bietet. Zugang zu diesem innovativen Ökosystem bekommen allerdings nur die MIND Inhaber. Die gute Nachricht: Der Token kann derzeit noch im Presale gekauft werden. Bis jetzt ist es dem Projekt gelungen, über 7,5 Millionen US-Dollar Raising-Capital einzusammeln.

MIND im Presale kaufen - Jetzt früher Investor werden

Um als Early Bird Investor einzusteigen, muss man eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Ein MIND kostet im Moment 0,0035803 US-Dollar. Bezahlt werden kann mit ETH, BNB oder USDT. Kreditkartenzahlungen sind ebenfalls möglich.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.