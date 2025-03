Krypto-News: Boden schon erreicht? Das sagen die Umfragen und Experten!

Die vermutlich drängendste Frage der Krypto-Investoren ist nun, ob wir schon das Hoch gesehen haben oder noch eine weitere Rally bevorsteht. Mittlerweile teilen sich die Meinungen der Experten, da schon die ersten das Ende des Bullenmarktes ausgerufen haben. Welche Meinung nun die Krypto-Community und die Experten haben, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Umfrage von VanEck enthüllt die Ansicht der Krypto-Investoren über den Boden

Am heutigen Tage hat VanEck eine Umfrage auf X gestartet, in welcher dieser seine Abonnenten gefragt hat, ob sie glauben, dass wir für Bitcoin schon das Top in diesem Zyklus gesehen haben. Bisher ist Befragung noch für weitere 20 Stunden im Gange. Dennoch zeigt sich schon jetzt bei 790 Stimmen, dass mit einem Anteil von 72,4 % die Mehrheit der Teilnehmer davon ausgeht, dass wir noch neue Hochs in diesem Jahr sehen werden.

Do you believe bitcoin's price has already peaked in 2025? - VanEck (@vaneck_us) March 23, 2025

Dieses Ergebnis weicht zudem deutlich von dem aktuellen Sentiment der Kryptoinvestoren ab. Denn laut den Crypto Fear & Greed Index, mit einem Wert von 30, herrscht derzeit bei den Anlegern primär Angst.

Ähnlich fällt der Sentiment-Indikator Altcoin-Season-Index aus, welcher sich mit einem Wert von 24 im Bereich der Bitcoin-Season befindet. BTC wird hingegen auch als digitales Gold bezeichnet und daher in Phasen der Angst bevorzugt.

Dennoch gibt es einige bullische Faktoren, welche die Krypto-Investoren im Hinterkopf haben, auch wenn der Optimismus bezüglicher einiger Krypto-ETFs bei manchen schon etwas nachgelassen hat.

Jedoch kommen auch noch die Krypto-Reserven aus Ländern wie den USA und eine höhere Akzeptanz der digitalen Vermögenswerte hinzu. Außerdem wird die globale Geldmenge M2 weiter expandiert, wobei sogar von der Fed noch für dieses Jahr zwei weitere Zinssenkungen sowie ein langsamerer Abbau der Bilanzsumme vorgesehen sind. Daher schauen wir einmal, was unterschiedliche Krypto-Experten bezüglich einer Bodenbildung meinen.

Das sagen die Krypto-Experten über eine potenzielle Bodenbildung

Der Krypto-Investor Joe Dean geht davon aus, dass Bitcoin noch einmal die Ausbruchzone aus dem Jahr 2024 anlaufen könnte. In diesem Falle würde dies eine Korrektur bis auf einen Preis von 72.000 USD bedeuten, was vom aktuellen Preis von 85.024 USD einen weiteren Verlust von 15,31 % entsprechen würde. Ebenso erwartet der CryptoQuant-Geschäftsführer die nächsten 6 bis 12 Monate eine Seitwärtsphase oder sogar einen Bärenmarkt.

https://twitter.com/Alex_Luxiano/status/1903894835494568255

Andere Analysten wie Alex Luxiano verweisen hingegen darauf, dass die langfristigen Bitcoin-Investoren seit dem 22. Februar wieder in die Akkumulationsphase übergegangen sind. Seiner Ansicht nach seien nun nur die kurzfristigen Spekulanten aus dem Markt getrieben worden. Alle kommenden Rücksetzer werden laut ihm hingegen deshalb nun schnell aufgekauft.

Altcoins Ascending Channel



The Crypto Total Market Cap (excluding the Top 10) is moving within an ascending channel and just tapped the bottom trendline. pic.twitter.com/N9q964SAsi - Titan of Crypto (@Washigorira) March 23, 2025

Ebenso Hoffnung bietet das Anlaufen der Marktkapitalisierung des Krypto-Marktes an die untere Trendlinie, welche schon seit dem Jahr 2024 erfolgreich verteidigt werden konnte. Demnach könnte man nun wieder auf einen Mean-Reversion-Trade setzen, der möglicherweise in einem Bullenmarkt übergeht.

These bullish divergences look very promising. pic.twitter.com/Y0A4DvQFWq - Simon Feldhusen (@cryptopsymon) March 23, 2025

Darüber hinaus hat nun die Bitcoin-Dominanz die Keilformation nach unten durchbrochen. Sollte darauf eine Bestätigungskerze erfolgen, könnte dies wieder eine Bewegung in Richtung Altcoin-Season bedeuten. Zudem gab es laut Simon Feldhusen einige bullische Divergenzen bei RSI, Altcoin-Season-Index und RSI, welche ebenfalls auf eine baldige Trendwende hindeuten.

