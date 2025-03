Die CVS Health Corporation implementiert aktuell weitreichende strategische Veränderungen, um ihre Position im dynamischen Gesundheitsmarkt zu stärken. Am vergangenen Freitag verzeichnete die Aktie einen Rückgang von 2,17% auf 61,89 Euro und beendete damit eine viertägige Gewinnserie. Trotz der jüngsten Kurskorrektur liegt die Aktie seit Jahresbeginn mit einem Plus von 43,61% deutlich im positiven Bereich.

Im Rahmen ihrer finanziellen Stabilisierungsstrategie hat der Verwaltungsrat von CVS Health eine Quartalsdividende von 0,665 Dollar pro Aktie beschlossen, die am 1. Mai 2025 an die am 22. April 2025 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird. Diese Entscheidung unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, seinen Investoren kontinuierliche Erträge zu sichern.

Umfangreiche Filialrestrukturierung und Innovationen im Geschäftsmodell

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei CVS Health ?

Im Einklang mit seiner strategischen Neuausrichtung plant CVS Health die Schließung von etwa 270 Filialen im Jahr 2025, nachdem bereits zwischen 2022 und 2024 rund 900 Standorte geschlossen wurden. Diese Maßnahmen basieren auf verschiedenen Faktoren wie lokalen Marktgegebenheiten, Bevölkerungsverschiebungen und Filialdichte. Konkret wird beispielsweise die CVS-Filiale am Phelan Boulevard in Beaumont am 10. April schließen, wobei die Kunden an umliegende Standorte verwiesen werden.

Parallel dazu innoviert das Unternehmen sein Einzelhandelskonzept durch die Einführung kleinerer Filialformate, die sich ausschließlich auf pharmazeutische Dienstleistungen konzentrieren. Diese kompakten Standorte, die etwa halb so groß sind wie herkömmliche Filialen, sollen den Zugang zu wesentlichen Gesundheitsdienstleistungen verbessern und gleichzeitig die betriebliche Effizienz optimieren. Die neuen Konzepte sind Teil einer umfassenderen Strategie, mit der CVS auf veränderte Verbraucherbedürfnisse und Marktbedingungen reagiert.

Das Unternehmen sieht sich allerdings auch mit operativen Herausforderungen konfrontiert, darunter ein kürzlicher Vorfall, bei dem ein Kunde aufgrund eines Apothekenfehlers falsche Medikamente erhielt. Solche Ereignisse verdeutlichen die entscheidende Bedeutung strenger Apothekenprotokolle und Maßnahmen zur Patientensicherheit.

Neue Führung und finanzielle Perspektiven

Im Oktober 2024 übernahm David Joyner die Position des CEO von Karen S. Lynch. Dieser Führungswechsel spiegelt die Reaktionsfähigkeit des Unternehmens auf Anlegerbedenken wider und betont sein Engagement für die Wiederbelebung seiner strategischen Ausrichtung.

Zur Stärkung seiner Gemeinschaftsarbeit hat CVS Health eine dreijährige Partnerschaft mit dem professionellen Frauenfußballteam Washington Spirit erneuert. Diese Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden durch Sport und Gemeinschaftsinitiativen.

Für das Gesamtjahr 2025 prognostiziert CVS Health einen GAAP-verwässerten Gewinn pro Aktie zwischen 4,58 und 4,83 Dollar sowie einen bereinigten Gewinn pro Aktie zwischen 5,75 und 6,00 Dollar. Das Unternehmen rechnet außerdem mit einem operativen Cashflow von etwa 6,5 Milliarden Dollar, was seinen Fokus auf die Aufrechterhaltung der finanziellen Stabilität inmitten branchenweiter Herausforderungen widerspiegelt. Mit einem aktuellen Kurs, der 14,42% über dem 200-Tage-Durchschnitt liegt, zeigt sich trotz der jüngsten Volatilität ein langfristig positiver Trend.

Anzeige

CVS Health-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue CVS Health-Analyse vom 24. März liefert die Antwort:

Die neusten CVS Health-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für CVS Health-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

CVS Health: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...