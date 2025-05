© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Taidgh Barron

American Express gehört zu den größten Berkshire-Hathaway-Positionen. Diese hohe Performance hat die Aktie seit 1984 erzielt.Warren Buffett investierte zu Beginn seiner Karriere vor allem in sogenannte "Zigarrenstummel-Aktien". Damit sind sehr niedrig bewertete Value-Titel gemeint, deren Unternehmen jedoch ein schwaches operatives Geschäft besitzen. So stieß er 1962 auch auf Berkshire Hathaway, dessen Kerngeschäft (Textilproduktion) sich damals bereits im Niedergang befand. Später bezeichnete er den Kauf als den größten Fehler seiner Karriere, der ihm nach eigenen Worten mehr als 200 Milliarden US-Dollar an potenziellen Gewinnen kostete. "Es war eine monumental dumme Entscheidung", so …