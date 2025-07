Heico Corporation - HEI: Auch Warren Buffet setzt auf Luftfahrt & Rüstung!

Günstige Alternative zu Originalteilen!

Umsatz, Gewinn & Dividende bei Heico Corporation (HEI) auf Rekordwert. JETZT Breakout-Setup beim Allzeithoch!

Heico Corporation (HEI) - ISIN US4228061093

Rückblick: Schon mehrfach hatten wir Leser auf die stabilen, bullischen Rahmenbedingungen im Luftfahrt- und Rüstungssektor hingewisen und so entstammt auch die Heico-Aktie aus diesem Bereich. Nach einer Halbjahresrallye von rund 35 Prozent befindet sich das Wertpapier in einem stabilen Aufwärtstrend und notiert knapp unter dem Allzeithoch. Die aktuelle Konsolidierung knapp darunter formiert beste Voraussetzungen für einen Long Trade.

Heico-Corporation-Aktie: Chart vom 25.07.2025, Kürzel: HEI Kurs: 323.51 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Oberhalb des Allzeithochs könnte die Heico-Aktie sich neuerdings als Kursrakete erweisen. Mangels Widerständen in diesen luftigen Höhen visieren wir die Marke von 380 USD als neues Kursziel an.

Mögliches bärisches Szenario

Unterhalb der unteren gelben Linie würden wir grundsätzlich vorsichtiger agieren, das Wertpapier aber weiterhin auf der Long-Watchlist behalten.

Meinung:

Die Heico Corporation ist ein spezialisierter US-Konzern für Flugzeugersatzteile und Wartungsdienstleistungen. Das Unternehmen hat sich als kosteneffiziente Alternative zu Originalherstellern etabliert und bedient sowohl zivile Airlines als auch Militärkunden mit seinen Reparatur- und Überholungslösungen. Warren Buffetts Holding Berkshire Hathaway hat mit diesem eine neue Position im Luftfahrt- und Rüstungssektor aufgebaut. Buffetts Einstieg erfolgte schrittweise - beginnend im zweiten Quartal 2024 stockte er seine Beteiligung im dritten Quartal kontinuierlich auf. Mit aktuell 1.05 Millionen Heico-Aktien im Portfolio repräsentiert die Position etwa 0.07 Prozent von Berkshire Hathaways Gesamtinvestitionen. Analysten schätzen den durchschnittlichen Einstandskurs auf circa 170 USD je Aktie. Die Investition unterstreicht Buffetts Interesse an Unternehmen mit defensiven Geschäftsmodellen in essenziellen Industriezweigen. Heicos Fokus auf kosteneffiziente Ersatzteile und Wartungsdienstleistungen verspricht auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten stabile Erträge. Die ungebremste Nachfrage sowohl aus der zivilen als auch aus der militärischen Luftfahrt sorgt weiterhin für Impulse in Log-Richtung, sodass wir uns auf Seiten der Bullen positionieren..

Marktkapitalisierung: 39.33 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 118.39 Mio. USD

Meine Meinung zu Heico Corporation.

Quellennachweis: https://www.deraktionaer.de/artikel/indizes/heico-ruestungs-konzern-begeistert-auch-warren-buffett-20375831.html

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2025

Autor: Thomas Canali

