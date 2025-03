Sea Limited hat im vierten Quartal 2024 einen beeindruckenden Umsatzanstieg von 37 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erzielt und erwirtschaftete 4,95 Milliarden US-Dollar. Die Aktie des südostasiatischen Internetunternehmens schloss am Freitag bei 116,00 Euro und liegt damit rund 14,6 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 135,80 Euro, zeigt aber eine bemerkenswerte Jahresperformance mit einem Plus von 130,6 Prozent.

Der Umsatzzuwachs wurde hauptsächlich vom E-Commerce-Bereich getragen. Die Handelsplattform Shopee konnte ihre Einnahmen um 41,3 Prozent steigern. Das Brutto-Warenvolumen (GMV) wuchs um 28 Prozent auf 100,5 Milliarden US-Dollar für das gesamte Jahr. Besonders hervorzuheben ist der Wandel im E-Commerce-Segment, das ein bereinigte EBITDA von 152 Millionen US-Dollar erwirtschaftete, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Verlust von 225 Millionen US-Dollar verbucht werden musste. Insgesamt erzielte Sea für das Geschäftsjahr 2023 einen Nettogewinn von 162,7 Millionen US-Dollar - der erste Jahresgewinn seit dem Börsengang 2017.

Institutionelles Vertrauen wächst

Die positive Entwicklung spiegelt sich auch im verstärkten Engagement institutioneller Investoren wider. Sei Investments Co. erhöhte seine Beteiligung an Sea im vierten Quartal 2024 um 12,7 Prozent und hält nun etwa 2,18 Millionen Aktien im Wert von 231,5 Millionen US-Dollar. Auch andere institutionelle Investoren wie Baillie Gifford & Co. und WCM Investment Management LLC stockten ihre Anteile auf, was das wachsende Vertrauen in die Marktposition des Unternehmens unterstreicht.

Ausblick bleibt positiv

Trotz des jüngsten Kursrückgangs von knapp 5 Prozent im 30-Tage-Vergleich bleibt der langfristige Trend positiv. Die Aktie liegt mit 26,8 Prozent deutlich über ihrem 200-Tage-Durchschnitt und hat sich seit ihrem 52-Wochen-Tief von 48,95 Euro mehr als verdoppelt. Für 2025 prognostizieren Analysten ein weiteres Wachstum des Brutto-Warenvolumens für Shopee von etwa 20 Prozent. Das diversifizierte Geschäftsmodell mit den Bereichen E-Commerce, digitale Unterhaltung und Finanzdienstleistungen sowie der verstärkte Fokus auf Profitabilität positionieren Sea gut, um Wettbewerbsdruck standzuhalten und Marktchancen in Südostasien und darüber hinaus zu nutzen.

