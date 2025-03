Der IT-Konzern reagiert mit 5% Personalabbau und NVIDIA-Kooperation auf finanzielle Herausforderungen bei gleichzeitigem Ausbau innovativer KI-Technologien.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) steht vor bedeutenden Herausforderungen und strategischen Veränderungen, die die Marktposition des Unternehmens erheblich beeinflussen. Mit einem aktuellen Schlusskurs von 14,83 € verzeichnet die Aktie einen deutlichen Rückgang von 26,63% innerhalb der letzten 30 Tage und liegt damit mehr als 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 23,45 €.

Im März kündigte HPE einen Stellenabbau von etwa 2.500 Positionen an, was ungefähr 5% der weltweiten Belegschaft entspricht. Diese Maßnahme zielt darauf ab, Betriebsabläufe zu optimieren und bis zum Geschäftsjahr 2027 Kosteneinsparungen von rund 350 Millionen Dollar zu erzielen. Als Gründe für die veränderten Finanzprognosen nannte das Unternehmen unter anderem erhöhte Zölle auf Importe aus Mexiko und Kanada, die sich negativ auf die Gewinnerwartungen auswirken. Zudem führte ein schneller Nachfragewandel bei neuen Grafikprozessoren zu überdurchschnittlich hohen Lagerbeständen älterer Einheiten, was das Bestandsmanagement erschwert.

Technologische Innovationen und Partnerschaften

Trotz operativer Herausforderungen treibt HPE weiterhin Innovationen voran und erweitert sein technologisches Angebot. Die Volatilität der Aktie ist mit annualisierten 48,32% über 30 Tage allerdings ungewöhnlich hoch und spiegelt die Unsicherheit wider, die mit der aktuellen Umstrukturierung verbunden ist.

Besonders hervorzuheben ist die Zusammenarbeit mit NVIDIA, im Rahmen derer HPE neue KI-Lösungen für Unternehmen vorgestellt hat. Diese Entwicklungen sollen die Implementierung von generativen, agentischen und physischen KI-Modellen beschleunigen. Die neuen Lösungen wurden konzipiert, um Leistung, Energieeffizienz und Sicherheit zu verbessern und bieten eine umfassende Full-Stack-Lösung für KI-Anwendungen in privaten Cloud-Umgebungen.

Die Kombination aus Personalabbau, strategischen Partnerschaften und technologischen Innovationen zeichnet ein komplexes Bild für HPE. Während die Bemühungen zur Optimierung der Betriebsabläufe und der Ausbau der KI-Fähigkeiten bemerkenswert sind, erfordern externe Herausforderungen, insbesondere im Zusammenhang mit Zöllen und Marktkonkurrenz, eine sorgfältige Navigation. Der RSI von 35,3 deutet darauf hin, dass die Aktie nach dem starken Rückgang von fast 30% seit Jahresbeginn möglicherweise überverkauft ist, befindet sich aber noch nicht im kritischen Bereich.

