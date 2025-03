Der Identitätsmanagement-Spezialist verzeichnet beeindruckendes Wachstum bei Leistungsverpflichtungen und verbessert sein Betriebsergebnis signifikant im Geschäftsjahr 2025.

Okta hat kürzlich seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 (zum 31. Januar 2025) vorgelegt. Das Unternehmen verzeichnete einen Gesamtumsatz von 682 Millionen Euro, was einem Anstieg von 13% im Jahresvergleich entspricht. Der Abonnementumsatz stieg ebenfalls um 13% auf 670 Millionen Euro. Die Aktie notiert aktuell bei 105,74 Euro und konnte im vergangenen Monat beeindruckende 19,29% zulegen.

Besonders bemerkenswert ist das Wachstum der verbleibenden Leistungsverpflichtungen (RPO), die um 25% auf 4,215 Milliarden Euro anstiegen, während die kurzfristigen Leistungsverpflichtungen (cRPO) um 15% auf 2,248 Milliarden Euro zunahmen. Das Betriebsergebnis verbesserte sich deutlich und erreichte 8 Millionen Euro, was gegenüber dem Verlust von 83 Millionen Euro im Vorjahr einen bedeutenden Fortschritt darstellt. Der Free Cashflow betrug 284 Millionen Euro, was einer Marge von 42% entspricht.

Positive Marktresonanz trotz allgemeiner Zurückhaltung

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Okta ?

Nach der Bekanntgabe dieser Ergebnisse reagierte der Markt äußerst positiv. Seit Jahresbeginn verzeichnet die Aktie bereits einen Zuwachs von 37,59% und hat sich damit deutlich besser entwickelt als der Gesamtmarkt. Vom 52-Wochen-Tief bei 64,38 Euro, das im September 2024 erreicht wurde, konnte sich der Kurs um mehr als 64% erholen und notiert nun nur knapp unter seinem 52-Wochen-Hoch von 107,82 Euro.

Trotz der robusten Performance von Okta bleibt die Stimmung am Gesamtmarkt verhalten. Analysten weisen auf verschiedene Unsicherheitsfaktoren hin, darunter potenzielle Änderungen in der Zollpolitik und bevorstehende Wirtschaftsdaten. Die Volatilität der Okta-Aktie liegt mit annualisierten 79,36% über dem Durchschnitt des Sektors, was auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hindeutet. Dennoch spricht der deutliche Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt von über 30% für einen stabilen mittelfristigen Aufwärtstrend.

Anzeige

Okta-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Okta-Analyse vom 24. März liefert die Antwort:

Die neusten Okta-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Okta-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Okta: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...