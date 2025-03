Der norwegische Aluminiumhersteller verstärkt seine europäische Marktposition durch Großinvestitionen in nachhaltige Produktionsanlagen und Recyclingtechnologie.

Norsk Hydro ASA verstärkt seine Präsenz auf dem europäischen Aluminiummarkt mit strategischen Investitionen. Die Aktie des Aluminiumkonzerns notiert aktuell bei 5,82 Euro und verzeichnet ein Jahresplus von 12,36 Prozent. Besonders bemerkenswert ist der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Tief von 4,59 Euro, von dem sich der Kurs um fast 27 Prozent erholt hat.

Am 21. März gab der Aluminiumkonzern eine Investition von 1,65 Milliarden Norwegischen Kronen (etwa 156 Millionen US-Dollar) in eine neue Drahtgussanlage am Standort Karmøy, Norwegen, bekannt. Die Anlage soll mit einer jährlichen Produktionskapazität von 110.000 Tonnen Aluminiumdraht für die europäische Kabelindustrie ausgestattet werden und damit einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Energieinfrastruktur leisten. Die Inbetriebnahme ist für das Jahr 2028 geplant.

Recycling als strategischer Schwerpunkt

Nur wenige Tage zuvor, am 18. März, verkündete Norsk Hydro den Baustart eines Aluminium-Recyclingwerks im spanischen Torija. Diese Anlage wird mit einer Jahreskapazität von 120.000 Tonnen Extrusionsbarren konzipiert und schafft 65 neue Arbeitsplätze in der Region. Besonders hervorzuheben ist die Fähigkeit des Werks, jährlich bis zu 70.000 Tonnen post-consumer Aluminiumschrott zu verarbeiten, was die Kreislaufwirtschaftsstrategie des Unternehmens unterstreicht und Produkte mit hohem Recyclinganteil ermöglicht.

Personelle Veränderungen in der Unternehmensführung

Parallel zu den infrastrukturellen Entwicklungen gab es auch Bewegung in der Führungsebene. Am 20. März teilte das Unternehmen mit, dass Vorstandsmitglied Peter Kukielski seinen Rücktritt plant, der auf der kommenden Hauptversammlung am 9. Mai 2025 wirksam werden soll. Der Nominierungsausschuss arbeitet bereits an einer Empfehlung für seine Nachfolge, die vor der Versammlung präsentiert werden soll.

Die aktuellen Investitionen in moderne Produktionskapazitäten und fortschrittliche Recyclingtechnologien positionieren Norsk Hydro gezielt im wachsenden Markt für nachhaltige Aluminiumproduktion. Mit dem RSI-Wert von 12,5 zeigt die Aktie derzeit technische Überverkaufssignale, während der Kurs mit 4,41 Prozent über dem 200-Tage-Durchschnitt notiert und damit einen mittelfristig positiven Trend aufweist.

