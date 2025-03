Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Gehören Sie auch zu denjenigen, die schlecht ein- oder durchschlafen können? Fast Dreiviertel aller Deutschen haben damit Probleme und manche versuchen, mit einem sogenannten Schlaftracker Abhilfe zu schaffen. Was das genau ist, sagt Ihnen Petra Terdenge:Sprecherin: Schlaftracker sind digitale Geräte oder Apps, die es in den verschiedensten Ausführungen gibt. Die günstigsten bekommt man für ungefähr 50 Euro, man kann aber auch mehrere Hundert Euro dafür bezahlen. Weitere Informationen hat Dr. Laura Weisenburger von der Apotheken Umschau:O-Ton Laura Weisenburger 25 sec."Die meisten dieser Geräte trägt man am Handgelenk. Es gibt zwar auch Ringe, die sind dann besonders klein und gehören eher zu den sehr teuren, aber ganz viele finden sich integriert in Fitnesstrackern. Die zeichnen alle ungefähr das Gleiche auf, nämlich so etwas wie Sauerstoffsättigung, Bewegungen, Atemfrequenzen, das können die und sie versuchen dann, daraus Schlafphasen abzuleiten."Sprecherin: Die Redakteurin hat mit einer Schlafmedizinerin gesprochen, die Schlaftracker in den meisten Fällen für wenig hilfreich hält:O-Ton Laura Weisenburger 20 sec."Die Schlafmedizinerin sieht das, sagen wir mal, kritisch. Denn natürlich kann das auch, wie sie beschrieb, einen Schlafdruck erzeugen, so dass man quasi mehr Druck bekommt, da besonders gute Ergebnisse zu bekommen. Und außerdem, hat sie erläutert, sind die leider nicht besonders genau, was die Schlafphasen angehen."Sprecherin: Man sollte die Wirkung der Geräte also nicht überschätzen. In bestimmten Fällen können sie aber nützlich sein. Zum Beispiel kann ein Schlaftracker oder eine entsprechende App uns daran erinnern, ins Bett zu gehen:O-Ton Laura Weisenburger 18 sec."Das kann natürlich positiv sein und auch wenn Menschen das Gefühl haben, sie schlafen superwenig, wachen aber immer in den Traumphasen, in den REM-Schlafphasen auf, dann führt das auch dazu, dass man sich sehr erschöpft fühlt. Da könnte der Tracker auch Vorteile haben, das muss man aber sehr genau anschauen."Abmoderation: Wie erholt wir uns nach dem Schlafen fühlen, ist auch Typsache, schreibt die Apotheken Umschau. Menschen, die eher gegen Abend aktiv sind, haben meist einen schwereren Start in den Tag.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5996960