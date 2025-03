SAN SALVADOR, El Salvador, March 24, 2025, eine führende Web3 Non-Custodial Wallet, gibt die offizielle Einführung von Super DEXbekannt, einer Swap-Erfahrung der nächsten Generation innerhalb von Bitget Wallet, die Smart Trading, Omni-Chain-Zugang zu über 130 Blockchains und Millionen von Token bietet. Da die Nachfrage nach dezentralem Handel steigt, kombiniert Super DEX eine intelligente Handelsausführung, nahtlose kettenübergreifende Swaps und robuste Sicherheitsmaßnahmen, um Benutzern weltweit ein schnelleres, intelligenteres und sichereres Handelserlebnis zu bieten.

Super DEX umfasst fortschrittliche intelligente Trading Tools, die den Benutzern helfen, Token mit hohem Potenzial effizienter zu identifizieren und darauf zu reagieren. MemeX verfolgt neu eingeführte Token innerhalb von 60 Sekunden auf Solana, BNB, Base und Ethereum und gibt frühzeitig Warnmeldungen auf der Grundlage von Liquidität und Inhaberaktivität aus. Dabei werden profitable Token mit einer Erfolgsquote von 90 % innerhalb von 24 Stunden identifiziert. Der Hot Picks-Sniper analysiert Markttrends, die Stimmung in den sozialen Medien sowie Bewegungen von Smart Money und wählt täglich bis zu 10 Trend-Token aus Millionen aus. Super DEX unterstützt auch Sofortgeschäfte mit der doppelten Geschwindigkeit von Standardtransaktionen, sodass Benutzer schneller auf Marktbewegungen reagieren können. Darüber hinaus automatisiert die Funktion Multi-Chain Limit Order den Handel auf Ketten wie Solana, BNB und Base und reduziert so das Risiko, Chancen zu verpassen. Mit diesen Tools können sich Benutzer besser auf schnelllebigen Märkten und bei der Einführung neuer Token zurechtfinden.

Als ultimative Omni-Chain-Handelsplattform bietet Super DEX mit nur einem Klick Zugang zu über 130 Blockchains, so dass Benutzer Millionen von Token nahtlos tauschen können. Mit der jüngsten Integration neuer Mainnets wie Berachain und Sonic baut Super DEX seine Multi-Chain-Reichweite weiter aus und ermöglicht Nutzern den Zugang zu aufstrebenden Ökosystemen mit hohem Wachstumspotenzial. Das intelligente Routing-System aggregiert Liquidität von Hunderten führender DEXs wie Uniswap, PancakeSwap und Jupiter und leitet und splittet Transaktionen automatisch, um optimale Preise und minimale Slippage zu erzielen. Mit einem Klick können Benutzer mühelos Vermögenswerte über die verschiedenen Blockchains hinweg tauschen - beispielsweise können sie Solana-basierte TRUMP-Token in einem einzigen Schritt gegen MUBARAK-Token von BNB Chain tauschen, wobei die Gasgebühren automatisch übernommen werden. Darüber hinaus ermöglicht das GetGas-Konto den Benutzern, Gasgebühren in ETH, USDT, USDC und BGB zu bezahlen, wodurch die Notwendigkeit entfällt, mehrere native Token zu halten, und die kettenübergreifende Handelserfahrung vereinfacht wird.

"Super DEX ist mehr als nur ein Upgrade - es definiert neu, wie On-Chain-Trading eigentlich sein sollte", so Alvin Kan, COO von Bitget Wallet. "Durch die Kombination von intelligenter Marktintelligenz, nahtlosem Zugang zu mehreren Handelsketten und starker Sicherheit beseitigen wir die üblichen Barrieren im dezentralen Handel. Unser Ziel ist es, den On-Chain-Handel so leistungsstark, intuitiv und sicher wie jede zentralisierte Börse zu machen - und dabei vollständig dezentralisiert zu bleiben. Wir sind bestrebt, die neuesten Token für alle Händler zugänglich zu machen, die Eintrittsbarrieren zu senken und mehr Menschen den Einstieg in Web3 zu ermöglichen. Wir freuen uns, dass Nutzer weltweit Super DEX nutzen, um neue Handelsmöglichkeiten zu erschließen."

Sicherheit und Preisstabilität sind das Kernstück der Infrastruktur von Super DEX, mit standardmäßig aktiviertem MEV-Schutzfür Solana, BNB Chain, Base, Ethereum und weitere Kryptowährungen. Dies schützt die Nutzer vor Front-Running, Sandwich-Angriffen sowie übermäßigen Geboten für Gasgebühren und sorgt für eine gerechtere und vorhersehbarere Handelsausführung. Super DEX integriert auch eine fortschrittliche Transaktionsrisikoerkennung, die automatisch Burn-Token, Honeypot-Betrug und minderwertige Vermögenswerte identifiziert, um Benutzer vor potenziellen Handelsrisiken zu warnen. Super DEX ist die dezentrale und vollständig selbstverwaltete Bitget Wallet integriert, die als unabhängige App fungiert, zentralisierte Sicherheitsrisiken effektiv mindert und sicherstellt, dass Benutzer jederzeit die vollständige Kontrolle über ihre Vermögenswerte behalten.

Um die Einführung von Super DEX gebührend zu feiern, führt Bitget Wallet ein Empfehlungsprogramm ein, mit dem Benutzer ihre Freunde einladen und Rabatte erhalten können. Die erste Phase des Empfehlungsprogramms wird auf Einladungsbasis gestartet. Zusätzlich gibt es eine Belohnungsaktion in Höhe von 90.000 USDfür Benutzer, die vom 17. bis 24. März auf Bitget Wallet einzahlen und handeln. In den kommenden Wochen wird Bitget Wallet außerdem einen Handelswettbewerb einführen, um die Benutzer noch stärker dazu zu motivieren, die Geschwindigkeit, Sicherheit und Effizienz der Plattform aus erster Hand zu erleben.

Bitget Walletist das Zuhause von Web3, das unendliche Möglichkeiten in einer Wallet ohne Schlüsselverwaltung durch eine Drittpartei vereint. Mit über 60 Millionen Nutzern bietet es umfassende On-Chain-Dienste, darunter Vermögensverwaltung, Sofort-Swaps, Belohnungen, Staking, Handelswerkzeuge, Live-Marktdaten, einen DApp-Browser und Krypto-Zahlungslösungen. Indem sie über 130 Blockchains, mehr als 20.000 DApps und Millionen von Token unterstützt, ermöglicht Bitget Wallet das nahtlose Multi-Chain-Trading über Hunderte von DEXs und Cross-Chain-Brücken hinweg und sichert die Vermögenswerte der Benutzer unter anderem mit einem über 300 Mio. USD schweren Schutzfonds.

