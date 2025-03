MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft hat ihren Rückstand in der Digitaltechnologie zumindest bei den Patentanmeldungen etwas verringert. Im vergangenen Jahr hat die Zahl der veröffentlichten heimischen Patentanmeldungen in den digitalen Schlüsseltechnologien um 6,6 Prozent auf insgesamt 4.494 stark zugelegt, wie das Deutsche Patent- und Markenamt in München mitteilte.

USA weit vorn



Die veröffentlichten Patentanmeldungen aus den USA (-5,3 Prozent) und China (-11,4 Prozent) gingen gleichzeitig kräftig zurück. Insgesamt landete die deutsche Wirtschaft aber nach wie vor nur auf Rang fünf. Allein aus den USA wurden ungeachtet des Rückgangs noch 14.973 Patentanmeldungen in digitalen Technologien neu veröffentlicht, aus China waren es 8.900. Vor Deutschland lagen außerdem auch noch Japan und Südkorea mit jeweils über 5.000. Die Zahlen beinhalten sowohl die Anmeldung beim Deutschen als auch beim ebenfalls in München ansässigen Europäischen Patentamt. Als Einzelunternehmen bei den Patentanmeldungen stark vertreten sind unter anderem Samsung aus Südkorea und der chinesische Huawei-Konzern.

Patentamts-Präsidentin: Aufholjagd starten



"Deutschland ist in den vergangenen Jahren bei digitalen Schlüsseltechnologien gegenüber den innovativsten Ländern deutlich zurückgefallen", sagte DPMA-Präsidentin Eva Schewior. "Der positive Trend bei den Patentanmeldungen muss jetzt der Beginn einer Aufholjagd sein." Die Fachleute des Patentamts werteten für ihre Analyse fünf Technologiefelder aus: audiovisuelle Technik, digitale Kommunikation inklusive Mobilfunk, Computertechnik, Datenverarbeitung für betriebswirtschaftliche Zwecke und Halbleiter.

In der fünf-Jahres-Betrachtung allerdings hat der Anteil der deutschen Unternehmen bei den veröffentlichten Digitaltechnik-Patentanmeldungen von 9,8 auf 9,2 Prozent abgenommen. 2020 lag Deutschland noch vor Südkorea auf Rang vier. Die Zahlen sind nie ganz aktuell, da nach den Regularien der Patentämter Anmeldungen 18 Monate nach der Einreichung veröffentlicht werden. Behördenchefin Schewior will die Zahlen an diesem Dienstag beim alljährlichen DPMA-Nutzerforum vorstellen./cho/DP/stk