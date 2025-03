Der Lebensmittelkonzern verzeichnet leichte Kursgewinne trotz anstehenden CEO-Wechsels und rechtlicher Probleme, während neue Strategien zur Markenrevitalisierung geplant werden.

Die Hormel Foods Aktie schloss am vergangenen Freitag mit 27,76 Euro und verzeichnete damit einen leichten Anstieg von 0,87% in der letzten Handelswoche. Das Papier liegt jedoch weiterhin deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch von 33,74 Euro, das im Mai 2024 erreicht wurde - ein Abstand von fast 18%. Der jüngste Kursanstieg beendete eine dreitägige Verlustserie, wobei das Handelsvolumen mit 9,5 Millionen gehandelten Aktien deutlich über dem 50-Tage-Durchschnitt von 3,1 Millionen lag.

Institutionelle Anleger zeigen weiterhin Vertrauen in das Unternehmen. HighTower Advisors LLC erhöhte seine Beteiligung an Hormel Foods im vierten Quartal um 5,6% auf einen Wert von 2,56 Millionen Dollar. Diese Positionsaufstockung deutet auf eine positive Einschätzung der Zukunftsaussichten des Konzerns hin, trotz des Jahresverlusts von mehr als 9%.

Führungswechsel und rechtliche Herausforderungen

Im Januar 2025 kündigte CEO James Snee seinen Rücktritt zum Ende des Geschäftsjahres 2025 an. Snee blickt auf eine 36-jährige Karriere bei Hormel zurück, davon acht Jahre als Vorstandsvorsitzender. Ein Suchausschuss wurde bereits eingerichtet, um seine Nachfolge zu regeln. Nach seinem Ausscheiden wird Snee dem Unternehmen noch 18 Monate als strategischer Berater zur Verfügung stehen. Trotz dieses bevorstehenden Führungswechsels hält Hormel an seinem Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 fest und prognostiziert einen Nettoumsatz zwischen 11,9 und 12,2 Milliarden Dollar sowie einen Gewinn pro Aktie zwischen 1,51 und 1,65 Dollar.

Gleichzeitig sieht sich das Unternehmen mit rechtlichen Problemen konfrontiert. Hormel ist in Sammelklagen wegen mutmaßlicher Preisabsprachen in der Putenfleischindustrie involviert. Ein Bundesrichter hat diese Klagen zugelassen, wodurch betroffene Parteien Schadenersatz in Höhe von über 1,6 Milliarden Dollar für den Zeitraum von Januar 2010 bis Dezember 2016 fordern können. Hormel hat jegliches Fehlverhalten bestritten und bereitet seine Verteidigung vor.

Strategische Markeninitiative

Im Dezember 2024 kündigte Hormel Pläne zur Wiederbelebung der Chi-Chi's Restaurantkette an, die seit über zwei Jahrzehnten geschlossen war. Michael McDermott, Sohn des Gründers, plant in Zusammenarbeit mit Hormel Foods, die Marke zu modernisieren und neu zu eröffnen. Die ersten Standorte sollen in Minnesota entstehen. Chi-Chi's war vor seiner Schließung im Jahr 2004 eine bekannte Kette für mexikanische Küche.

Die Entwicklung des RSI-Indikators auf 11,5 deutet auf eine stark überverkaufte Situation der Aktie hin, während die 30-Tage-Volatilität mit 24,48% überdurchschnittlich hoch bleibt. Die Fähigkeit des Unternehmens, rechtliche Herausforderungen zu bewältigen und strategische Markeninitiativen erfolgreich umzusetzen, wird entscheidend sein für die künftige Marktposition und Kursentwicklung von Hormel Foods.

