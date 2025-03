DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ELEKTROAUTOS - Der Umstieg von einem Auto mit Verbrennungsmotor auf ein Elektrofahrzeug kann die Antriebskosten um bis zu 55 Prozent senken. Das geht aus einer neuen Berechnung des Preisvergleichsportals Verivox hervor, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe exklusiv vorliegt. Demnach lohnt sich der Umstieg in einem deutschlandweiten Vergleich unter 50 Städten besonders in Oldenburg, Bremen und Nürnberg. Wie sehr und ob sich der Umstieg auf ein E-Auto besonders lohnt, hängt in erster Linie von den regionalen Strompreisen ab. (Funke Mediengruppe)

FINANZPAKET - Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) warnt in einer umfassenden Analyse des Finanzpakets von Union und SPD vor steigender Inflation. Ohne begleitende inflationsmindernde Reformen bestünde "das Risiko, dass die zusätzlichen Schulden einen Inflationsdruck erzeugen, in der Folge die Zinsen steigen und die erhofften Wachstumsimpulse verpuffen", heißt es in der IW-Analyse, die dem Handelsblatt vorliegt. (Handelsblatt)

KOSMETIK - Europäische Kosmetikkonzerne, darunter L'Oreal, der größte der Welt, haben sich bei der EU dafür eingesetzt, amerikanische Kosmetika von der Liste möglicher Vergeltungsmaßnahmen der EU zu streichen, und davor gewarnt, dass dieser Schritt Vergeltungsmaßnahmen gegen eine der größten Branchen der Region auslösen könnte. L'Oreal-CEO Nicolas Hieronimus und eine Allianz von 15 anderen Chefs aus der Schönheitsbranche haben die EU vergangene Woche gewarnt, dass ihre Branche mehr zu verlieren als zu gewinnen habe. (Financial Times)

