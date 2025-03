Der Wolframproduzent Almonty Industries Inc. (WKN: A1JSSD | ISIN: CA0203981034 | Ticker-Symbol: ALI) gibt die Berufung von US-General Gustave F. Perna in den Vorstand des Unternehmens bekannt. Der langjährige Militärführer wurde mit Wirkung zum 20. März 2025 in das Gremium aufgenommen und soll die strategische Neuausrichtung und US-Fokussierung von Almonty maßgeblich mitgestalten, teilte das Unternehmen am Morgen mit. Mehr dazu im Bericht.

