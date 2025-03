Die Kursschwankungen am Aktienmarkt haben zuletzt zugenommen. Angesichts der politischen Spannungen und der sich zuspitzenden Handelskonflikte könnte der Dax in der neuen Woche volatil bleiben und die Korrektur ausweiten. Mit der Zustimmung des Bundesrates hat das von Friedrich Merz initiierte milliardenschwere Schuldenpaket zwar die letzte parlamentarische Hürde genommen, konnte die Kurse am deutschen Aktienmarkt aber ...

