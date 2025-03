© Foto: Bildagentur-online/Ohde - picture alliance

Bitcoin steigt auf über 87.000 US-Dollar, beflügelt von Trumps Zollpolitik und der Fed, während Analysten bald den Sprung über 90.000 US-Dollar erwarten.Bitcoin (BTC) setzt seinen Erholungskurs fort und notiert aktuell bei 87.000 US-Dollar, ein Plus von über 3 Prozent in den letzten 24 Stunden. Ein neuer Optimismus hat den Kryptomarkt erfasst, nachdem sich US-Präsident Donald Trump offener für eine moderate Handelspolitik gezeigt hat und die Federal Reserve (FED) zuletzt an ihrer abwartenden Geldpolitik festhielt. Trump und die Fed geben dem Markt neue Impulse Laut dem Krypto-Analysten Markus Thielen von 10x Research könnte Bitcoin ein belastbares Tief gefunden haben und auf dem Weg in …