MÄRKTE ASIEN/Kaum verändert - Halbleiteraktien im Sog von Micron

DOW JONES--Zum Start in die neue Woche haben sich die Börsen in Ostasien und Australien mehr oder weniger seitwärts bewegt. Auf der einen Seite stützte die positive Tendenz der US-Futures die Kurse, auf der anderen Seite lasteten die US-Strafzölle, die Präsident Donald Trump für den 2. April angekündigt hat auf der Stimmung. Dieses Datum ist inzwischen jedoch mit einem Fragezeichen versehen, wie ein Vertreter des Weißen Hauses sagte. Auch sollen die Zölle nun doch nicht so umfangreich ausfallen wie zunächst angekündigt, sondern nur ausgewählte Branchen betreffen wie Automobilbau, Pharma und Halbleiter. Wichtige Handelspartner der USA, zu denen auch Länder der Region wie Australien, China, Japan und Südkorea gehören, sollen aber unverändert mit sogenannten reziproken Zöllen belegt werden.

In Tokio schloss der Nikkei-225-Index 0,2 Prozent niedriger bei 37.608 Punkten. Der Kospi in Seoul sank um 0,4 Prozent. In Schanghai ging es mit dem Composite-Index um 0,2 Prozent nach oben. An der Börse in Hongkong notierte der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,4 Prozent höher. Der australische Aktienmarkt schloss gut behauptet.

Unter den Einzelwerten gaben Sinopec in Hongkong um rund 3 Prozent nach. Der Ölkonzern hat 2024 weniger verdient als erwartet. In Sydney stürzte der Kurs von James Hardie um 14,5 Prozent ab. Der Baustoffanbieter hat den Kauf der in den USA börsennotierten Azek zum Preis von 8,75 Milliarden US-Dollar angekündigt.

Im Fahrwasser von Micron verloren in Seoul Samsung Electronics und SK Hynix je 1,9 Prozent. Die Aktie des US-Chipherstellers Micron war am Freitag um 8 Prozent eingebrochen. Das Unternehmen hatte zwar insgesamt gute Zahlen vorgelegt, doch kam die Margenprognose nicht gut an, wie es hieß. In Tokio verloren Advantest und Tokyo Electron je rund 1 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.936,90 +0,1% -2,8% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 37.608,49 -0,2% -5,6% 07:00 Kospi (Seoul) 2.632,07 -0,4% +9,7% 08:00 Schanghai-Comp. 3.370,03 +0,2% +0,4% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.787,67 +0,4% +18,1% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.926,45 -0,2% +3,7% 10:00 SET50 (Bangkok) 753,14 -0,2% -16,7% 10:30 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 08:21 % YTD EUR/USD 1,0844 0,2 1,0820 1,0833 +4,5% EUR/JPY 162,44 0,4 161,84 161,82 -0,7% EUR/GBP 0,8377 -0,0 0,8378 0,8373 +1,3% GBP/USD 1,2945 0,2 1,2915 1,2938 +3,1% USD/JPY 149,79 0,2 149,56 149,38 -5,0% USD/KRW 1.465,97 0,1 1.463,80 1.462,15 -0,8% USD/CNY 7,1765 -0,1 7,1816 7,1767 -0,4% USD/CNH 7,2582 0,1 7,2524 7,2526 -1,0% USD/HKD 7,7734 0,0 7,7732 7,7724 +0,1% AUD/USD 0,6292 0,2 0,6279 0,6295 +1,5% NZD/USD 0,5734 -0,1 0,5739 0,5758 +2,5% BTC/USD 87.042,45 1,9 85.401,15 83.939,55 -9,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,36 68,28 +0,1% +0,08 +0,3% Brent/ICE 72,16 72,11 +0,1% +0,05 -3,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 3025,96 3025,79 +0,0% +0,17 +15,2% Silber (Spot) 30,60 30,55 +0,2% +0,05 +9,5% Platin (Spot) 907,38 912,37 -0,5% -4,99 +3,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

