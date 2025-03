Am heutigen Montag trat die turnusmäßige Anpassung der Zusammensetzung der Indizes in Kraft. DER AKTIONÄR beleuchtet, welche Unternehmen ihre Plätze im SDAX und MDAX räumen mussten und wer zu den Aufsteigern gehört. Insbesondere die Marktkapitalisierung und der Streubesitz sind entscheidende Faktoren bei der Anpassung.Der Panzergetriebe-Hersteller Renk steigt vom SDAX in den MDAX auf. Dort befindet sich bereits der Rüstungskonzern Hensoldt, der vor zwei Jahren in den Index aufgenommen wurde. Neben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...