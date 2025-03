München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Work & Travel, Auslandssemester oder Schülerpraktikum, Sabbatical oder einfach nur ein paar Wochen als Backpacker verreisen, um Land und Leute besser kennenzulernen. Das haben ja bestimmt einige vor dieses Jahr. Aber was ist, wenn man bei einem Langzeitaufenthalt im Ausland plötzlich krank wird und ärztliche Hilfe braucht? Helke Michael hat sich da mal schlau gemacht.Sprecherin: Eine gesetzliche Krankenversicherung reicht bei längeren Auslandsaufenthalten meistens nicht aus, sagt Frank Wegener von der ERGO Reiseversicherung.O-Ton 1 (Frank Wegener, 22 Sek.): "Auch wenn viele denken, dass sie über ihr Notrufkärtchen in Europa zum Beispiel gut abgesichert sind, gibt es hier oft große Lücken. Einmal hat man immer nur den Behandlungsstandard jeweils des Auslandes, bekommt aber oft auch nur den deutschen Satz erstattet. Und ganz extrem wird es dann, wenn es Länder sind, gerade bei Fernreisen, die kein Sozialversicherungsabkommen mit Deutschland haben."Sprecherin: Hier bleibt man grundsätzlich immer auf den Behandlungskosten beim Arzt, im Krankenhaus oder im Falle eines Krankenrücktransports sitzen.O-Ton 2 (Frank Wegener, 19 Sek.): "Diesen gibt es zum Beispiel gar nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung, dort wird es niemals erstattet. Das kann zum Beispiel bei den USA schnell mal 60.000 bis 100.000 Euro sein, wenn dort Personen ausgeflogen werden müssen. Das sind auch Beträge, die hat man nicht mal so eben auf dem Konto - und da ist es natürlich dann wichtig, dass diese von der Versicherung abgedeckt werden."Sprecherin: Auch eine Haftpflicht- und Unfallversicherung kann bei längeren Auslandsaufenthalten von mehr als sechs Wochen durchaus sinnvoll sein.O-Ton 3 (Frank Wegener, 18 Sek.): "Und da muss ich schauen, wie lange bleibe ich und wohin die Reise geht, ob ich nur in Europa bleibe oder weltweit oder eben speziell auch USA und Kanada, ob es ein High-School-Aufenthalt ist, ob es Work & Travel ist oder ein Auslandsstudium. Hier muss man genau vergleichen, sodass man wirklich die richtige Absicherung hat, die genau zu einem passt."Sprecherin: So eine persönliche Absicherung ist in der Regel bis 24 Monate vor Antritt der Langzeitreise möglich - und das Schöne ist.O-Ton 4 (Frank Wegener, 21 Sek.): "Gerade bei der Krankenversicherung kann man das sogar bis kurz vor Abflug abschließen, weil das Risiko beginnt im Endeffekt, wenn ich durch die Passkontrolle durchgehe und mich dann im Ausland befinde. Ist natürlich auch nicht verkehrt, wenn ich direkt daran denke, weil das wäre fatal, wenn ich dann doch ohne Schutz dastehe. Aber man hätte eben auch sogar kurzfristig die Chance, dies noch zu tun. Wichtig ist einfach nur, dass es nicht vergessen wird."Abmoderationsvorschlag: Wer demnächst eine längere Zeit im Ausland verbringen und sich vorher sorgenfrei für den Krankheitsfall absichern möchte, findet alles Wichtige dazu auch online unter ERGO MINUS Reiseversicherung PUNKT de.Pressekontakt:Karin Mayer | Julia Knobe | Selina KrämerWilde & Partner Communications GmbHFranziskanerstraße 1481669 München+49 (0)89 41 66 1510ergo-reiseversicherung@wilde.dewww.wilde.deOriginal-Content von: ERGO Reiseversicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146143/5997063