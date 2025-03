NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Oracle auf "Sector Perform" belassen. Im Grundsatz seien Zölle und Handelsstreitigkeiten schlecht, denn sie sorgten für Unsicherheit, schrieb Analyst Rishi Jaluria in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Auf die Software-Entwickler dürften Zölle indes kaum unmittelbaren Einfluss haben, denn diese Angebote seien mit Zöllen nur schwer zu belegen. Anders sei die Lage allerdings bei den Kunden als Endabnehmer, die von Zöllen sehr wohl betroffen sein könnten. Grundsätzlich seien Unternehmen mit globalen Lieferketten diesbezüglich Risiken ausgesetzt./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2025 / 17:30 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2025 / 17:30 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US68389X1054