Nach dem Rückfall auf das neue Jahrestief am 11. März hat sich die AMD-Aktie in der vergangenen Woche um 5,4% erholt. Rückblick: Die AMD-Aktie hatte im vergangenen Jahr ein großes charttechnisches Dreieck bearish aufgelöst und war danach in einen Abwärtstrend übergegangen. Dabei fielen die Notierungen Ende Februar unter die runde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...