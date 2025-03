Paris (www.anleihencheck.de) - Nach den deutlichen Aufschlägen seit Anfang Januar gab der Euro gegenüber dem Kanadischen Dollar - im Fachjargon "Loonie" genannt - in dieser Woche nach, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Würden Devisenhändler am Dienstag vergangener Woche noch 1,586 Kanada-Dollar für einen Euro zahlen und damit so viel wie seit vier Jahren nicht mehr, seien es zuletzt nur noch knapp 1,560 gewesen. Dabei habe die Bank of Canada in der vergangenen Woche zum siebten Mal in Folge ihren Leitzins auf nun 2,75 Prozent gesenkt, was den Loonie eigentlich weiter schwächen müsste. Immerhin habe sich der Zinssatz seit Beginn der geldpolitischen Wende vor neun Monaten fast halbiert. ...

