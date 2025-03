Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future hat sich in der letzten Woche etwas erholt, war aber nicht in der Lage, das 38,2%-Retracement bei 128,83 zu überwinden, so die Analysten der Helaba. Die darüber verlaufende 21-Tage-Linie bei 129,00 sei damit außer Reichweite geblieben. Darüber würde sich die nächste Hürde in Form des Januar-Tiefs bei 129,41 ergeben. Indikatorenseitig sei das Bild uneinheitlich. So würden sich Stochastic und MACD jenseits ihrer Signallinien gen Norden richten, der DMI aber stehe noch auf Verkauf. Der ADX schwäche sich jedoch bereits ab, sodass sich das Bild kurzfristig durchaus als konstruktiv darstelle. Die laufende Erholung sei mithin wohl noch nicht abgeschlossen. Die einzig relevante Unterstützungszone würden die Analysten der Helaba bei 126,53/64 ausmachen. (24.03.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...