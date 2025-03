KSK-Immobilien aus Köln und Rohrer Immobilien aus München haben exklusiv und in Kooperation ein gemischt genutztes Quartier in der Fügängerzone im historischen Stadtkern vermittelt In den 1950er Jahren teilweise wiederaufgebaut, befindet sich das Ensemble an der Sendlinger Straße im beliebten Münchener Hackenviertel, das eines der ältesten Viertel Münchens ist und erstmals im 14. Jahrhundert erwähnt ...

