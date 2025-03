Neuss, Germany, 24. März 2025 (ots/PRNewswire) -Innovationen in der Wasserstoffwirtschaft vorantreibenDas Multi-Technologieunternehmen 3M und H2UB, Europas führende Plattform für Open Innovation innerhalb der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette, haben gemeinsam einen Kooperationvertrag unterzeichnet. Im Rahmen der Partnerschaft wird 3M sein Wissen bereitstellen, um das Netzwerk mit technologischem und marktspezifischem Know-how zu unterstützen. Zudem wird 3M sich mit H2UB über die Gesamtmarktstrategie beraten. 3M glaubt daran, dass Partnerschaften und der damit verbundene Austausch von Wissen ein zentraler Schlüssel zu Innovation ist.Als neuer Partner der Innovationsinitiative H2UB in Essen wird 3M seine Expertise und innovativen Lösungen im Bereich der Materialwissenschaft einbringen. Bereits im vergangenen Jahr haben das Multitechnologieunternehmen 3M und die Wasserstoffinitiative H2UB erfolgreich zusammengearbeitet, unter anderem im Bereich des Coachings von Start-ups. Das Ökosystem des H2UB diente 3M dabei als wertvolle Informationsquelle, um zusätzliche Möglichkeiten innerhalb der Wasserstoffwirtschaft zu identifizieren. "3M und H2UB haben das gemeinsame Ziel, Innovationen in der Wasserstoffwirtschaft zu fördern. Wir glauben, dass wir durch die Partnerschaft echte Fortschritte erzielen können im Ausbau dieser wichtigen Zukunftstechnologie", so Dr. Jens Eichler, hydrogen technology architect im Bereich 3M New Growth Ventures."Mit 3M gewinnen wir einen starken Partner, der unser Ökosystem mit tiefgehendem Materialwissen und innovativen Technologien bereichert und Start-ups mit praxisnaher Expertise und marktreifen Anwendungen unterstützt. Unsere Zusammenarbeit schafft die idealen Voraussetzungen, um Innovationen gezielt zu beschleunigen und schneller in die industrielle Umsetzung zu bringen", so Uwe Kerkmann, CEO von H2UB.Bevölkerung erkennt Wichtigkeit von Wasserstoff als Energieträger an Wasserstoff wird als wichtige Komponente zukunftsfähiger Energien in Deutschland gesehen. Der erneuerbare Rohstoff birgt großes Potenzial für die Wirtschaft und zukünftige Infrastruktur, denn das Gas kann sowohl als Reaktant als auch als Energieträger fungieren. Die Pläne zum Aufbau des Wasserstoffkernnetzes, der zentralen H2 Infrastruktur in Deutschland, unterstreichen den Willen der Politik das Thema weiter voranzutreiben. Laut den State of Science Insights 2025, einer repräsentativen Studie von Morning Consult, welche im Namen von 3M durchgeführt wurde, sieht auch die deutsche Bevölkerung klares Potential in Wasserstoff als wichtigen Energieträger: 63 Prozent geben an, dass sie mehr von einem Unternehmen halten würden, welches grünen Wasserstoff verwendet, und 49 % würden eher von einem solchen Unternehmen kaufen.Zeichen mit Leerzeichen: 2.799Über 3MBei 3M (NYSE: MMM) setzen wir die Kraft von Menschen, Ideen und der Wissenschaft frei, um die Grenzen des Möglichen neu zu definieren. Denn wir sind davon überzeugt, dass Wissenschaft dazu beiträgt, eine bessere Zukunft für uns alle zu gestalten. Auf einzigartige Weise gehen unsere Mitarbeitenen auf der ganzen Welt die Chancen und Herausforderungen an: für unsere Kunden, die Gemeinschaft und für unseren Planeten. Mehr dazu, wie wir die Zukunft gestalten, finden Sie unter 3M.com/news.Über die Studie "3M State of Science Insights"Morning Consult hat diese Umfrage im November/Dezember 2024 auf globaler und lokaler Ebene durchgeführt. Die Umfrage umfasste zehn Länder in Asien-Pazifik, Nordamerika, Südamerika und Europa. Die Interviews wurden online durchgeführt, und die Daten wurden gewichtet, um eine Zielstichprobe der allgemeinen Bevölkerung für jeden Markt zu approximieren. Die Ergebnisse der vollständigen Umfrage in jedem der einzelnen Märkte haben eine Fehlermarge von plus oder minus 3 Prozentpunkten.Über H2UBH2UB ist eine Innovationsplattform mit Sitz in Essen, Deutschland, die sich auf die Förderung von Innovation und Zusammenarbeit im Wasserstoff- und angrenzender Energiesektoren konzentriert. Durch die Vernetzung von Start-ups, Branchenführern und Forschungseinrichtungen zielt der H2UB darauf ab, die Entwicklung und Einführung von Net Zero-Technologien zu beschleunigen.Bildunterschrift (v.l.n.r.): Dr. Jens Eichler, 3M, begrüßte Uwe Kerkmann, CEO, Aljoscha Frede, Senior Manager Corporate Ecosystem, und Achmed Junusov, COO, von H2UB im Europäischen Forschungs- und Entwicklungszentrum von 3M in Neuss. 