München (ots) -Der Firmenrad-Leasinganbieter Company Bike präsentiert seine App BIKE4POINTS. Ziel ist es, sowohl Mitarbeitenden, die Teil des Firmenrad-Programms sind, als auch allen Fahrradenthusiasten eine Plattform zu bieten, zurückgelegte Kilometer zu tracken und dabei Punkte für Prämien zu sammeln.Seit der Gründung hat der Firmenrad-Leasinganbieter seinen Schwerpunkt auf digitale Individualisierbarkeit gelegt. Optimal auf Konzerne ausgerichtet, ermöglicht Company Bike eine fortschrittliche und aufwandsarme Integration seines Firmenrad-Programms. Mit der BIKE4POINTS App sollen die Nutzer:innen auch digital zum Fahrradfahren motiviert werden. BIKE4POINTS ist unabhängig vom Firmenrad-Programm für jeden zugänglich."BIKE4POINTS ist ein weiterer bedeutender Step hin zu einer smarten Rundum-Mobilität. Als Firmenrad-Leasinganbieter ist es unser Ziel, immer mehr Menschen aufs Rad zu bringen", so Benedikt Kollmar, CCO Company Bike. "Mit der App werden die erzielten CO2-Einsparungen erfasst und transparent dargestellt. So bieten wir unseren Firmenkunden ein effektives Tool, um ihre Nachhaltigkeitsziele messbar zu verfolgen und erfolgreich umzusetzen."1 Kilometer = 1 Punkt - So radelt es sich ins Prämien-ParadiesBIKE4POINTS funktioniert per Android und iOS. Die App lässt sich mit Strava und Komoot synchronisieren. Das Grundprinzip besteht darin, zurückgelegte Kilometer zu tracken und Punkte zu sammeln. 1 Kilometer entspricht einem Punkt. Die Punkte lassen sich gegen Gutscheine oder Rabatte von externen Partnern umwandeln. Mitarbeitende können ihre Punkte beispielsweise gegen eine Senkung der Leasingrate eintauschen.Auch Challenge-Liebhaber kommen mit der Funktion für Einzel- Team- und Firmen-Challenges auf ihre Kosten. Im B2B-Bereich ermöglicht die App Verknüpfungen zu den jeweiligen Company Bike Firmenportalen der Kunden. Neben Prämien und Challenges versorgt BIKE4POINTS alle User:innen regelmäßig mit News zum Thema Fahrrad. Fürs Lesen gibt es ebenfalls Punkte.Im übersichtlich gestalteten Design ermöglicht BIKE4POINTS eine intuitive Anwendung und ist insbesondere für B2B-Kunden ein attraktives Tool zur Ergänzung einer nachhaltigen und smarten Corporate Mobility.Mehr Details unter: www.bike4points.com (https://bike4points.com/)Über Company Bike:Als einer der führenden Anbieter für (E)-Bike-Leasing mobilisiert Company Bike seit 2012 Konzerne und große Mittelständler mit Dienstfahrrädern. Das Rundum-sorglos-Paket umfasst ein individualisiertes Portal für die Auswahl von E-Bikes und Fahrrädern, professionelle Beratung, persönliche Auslieferung und einen mobilen Reparaturservice. Mit seinem Dienstrad-Programm fördert Company Bike Nachhaltigkeit, die Gesundheit der Mitarbeitenden, CO2-Reduktion und das Ziel einer lebenswerten Zukunft.Pressekontakt:Company BikeE-Mail: presse@company-bike.comwww.company-bike.comOriginal-Content von: Company Bike, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125883/5997144