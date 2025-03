Berlin (ots) -Die Ostereiersuche im eigenen Garten ist zu langweilig? Warum nicht mal die Ostergeschenke am Strand verbuddeln? Das denken sich offenbar viele Deutsche in diesem Jahr. Die weltweit führende Reisesuchmaschine KAYAK (https://www.kayak.de/) stellt fest:Trendreiseziel für das Osterfest ist Tirana in Albanien. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Suchanfragen für das Ziel an der Adriaküste um 66 Prozent angestiegen. So auch der Flugpreis - im Vergleich zu 2023 allerdings nur um zehn Prozent auf immer noch moderate 203 Euro im Schnitt für Hin- und Rückflug.Auch Heraklion auf Kreta ist sehr beliebt. Flüge auf die griechische Insel wurden im Vergleich zum Osterfest 2023 um 47 Prozent häufiger gesucht. Hin- und Rückflug kosten momentan in diesem Jahr im Schnitt 520 Euro und damit 19 Prozent mehr als im Vorjahr.Auf Platz drei der Ziele mit dem größten Zuwachs an Suchanfragen für die Osterferien liegt Hurghada in Ägypten (+37 Prozent). Hin- und Rückflug liegen mit im Schnitt 529 Euro auf Vorjahresniveau.Flugschnäppchen zu OsternAuch Schnäppchenjäger gehen dieses Jahr nicht leer aus. Mit durchschnittlich 165 Euro für Hin- und Rückflug liegt Mailand nicht nur deutlich unter 200 Euro, sondern auch ganze zwölf Prozent unter dem Vorjahrespreis.Auch die italienische Hauptstadt ist deutlich günstiger zu erreichen. Wer die Osterfeierlichkeiten auf dem Petersplatz erleben möchte, der reist neun Prozent günstiger nach Rom als 2023. In diesem Jahr werden zu Ostern momentan im Schnitt nur 240 Euro für Hin- und Rückflug fällig.Auch ein Ziel in Übersee schafft es unter die Top drei der Destinationen mit dem größten Preisrückgang im Vergleich zum Vorjahr: Flüge nach Las Vegas kosten acht Prozent weniger (durchschnittlich 740 Euro für Hin- und Rückflug).MethodikDie Daten basieren auf Flugsuchen auf KAYAK.de und zugehörigen Marken im Zeitraum zwischen dem 01.12.2024 und dem 09.03.2025 für Reisen von Flughäfen in Deutschland im Reisezeitraum zwischen 11.04.2025 und dem 21.04.2025 im Vergleich zum Osterzeitraum im Jahr 2024 (Reisezeit zwischen 22.03.2024 und 01.04.2024, Zeitraum Suchanfragen: 12.11.2023 bis 18.02.2024). Alle Preise und Einsparungen sind Durchschnittswerte für Economy, Hin- und Rückflug. Die Preise können variieren und Einsparungen können nicht garantiert werden.Über KAYAKKAYAK (https://www.kayak.de/), Teil der Booking Holdings (NASDAQ: BKNG), ist die weltweit führende Reisesuchmaschine. Mit Milliarden von Suchanfragen auf unseren Plattformen helfen wir Menschen dabei, ihren perfekten Flug, Unterkunft, Mietwagen und ihr Urlaubspaket zu finden. Wir unterstützen auch Geschäftsreisende mit unserer Lösung für Geschäftsreisen (https://www.kayak.de/business).Pressekontakt:Schwartz Public Relations GmbHFlorian Stark / Jennifer MünsterSendlinger Straße 42 AD-80331 MünchenTel.: +49 (0)89-211 871 -66 / -60E-Mail: kayak@schwartzpr.deWeb: www.schwartzpr.deOriginal-Content von: KAYAK Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112284/5997179