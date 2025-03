Die Aktionäre des Chemie- und Pharmakonzerns Bayer mussten am Wochenende die nächste Schocknachricht hinnehmen. Doch was steckt jetzt konkret dahinter? Und wie sollten Anleger darauf reagieren? Bayer hat in den USA weiterhin mit dem Thema Glyphosat zu kämpfen. Bereits seit Längerem wird angenommen, dass wegen mehrerer 10.000 ausstehender Klagen die zurückgestellten Gelder für Schadensersatzzahlungen nicht ausreichen und folglich eine zusätzliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...