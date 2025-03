Die SAP SE hat ihre Position als wertvollstes Unternehmen Europas gefestigt und den dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk überholt. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 314 Milliarden Euro überflügelte der Walldorfer Softwarekonzern den bisherigen Spitzenreiter, dessen Börsenwert auf etwa 310 Milliarden Euro geschrumpft ist. Die SAP-Aktie setzte ihren Erholungskurs fort und verzeichnete am Montag im frühen XETRA-Handel einen Anstieg von 1,4 Prozent auf 255,60 Euro. Vom Tiefstand seit Jahresbeginn, der vor sieben Tagen erreicht wurde, konnte der Kurs mittlerweile um nahezu 10 Prozent zulegen. Nach einer beeindruckenden Kursverdoppelung innerhalb eines Jahres hatten die Papiere nach ihrem Mitte Februar erreichten Rekordhoch von gut 283 Euro zwar etwas an Boden verloren, konnten sich jedoch in den vergangenen Tagen wieder stabilisieren.

Erfolgreiche Cloud-Strategie als Kurstreiber

Der anhaltende Erfolg der SAP-Aktie basiert maßgeblich auf der offenbar gelungenen Umsetzung der Cloud-Strategie. Die Umstellung des Geschäftsmodells vom traditionellen Verkauf von Software-Lizenzen hin zu einer cloudbasierten Vermietungslösung zeigt positive Resultate. Dies spiegelt sich auch in den jüngsten Geschäftszahlen wider: Im vergangenen Quartal erzielte SAP einen Gewinn von 1,37 Euro je Aktie - eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,02 Euro. Der Umsatz kletterte um 10,75 Prozent auf 9,38 Milliarden Euro. Für zusätzliche Fantasie sorgt das Thema Künstliche Intelligenz, das dem Kurs weiteren Auftrieb verleiht. Analysten bewerten die Aussichten des Softwarekonzerns überwiegend positiv und sehen ein durchschnittliches Kursziel von 286,50 Euro. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,38 Euro, was einer leichten Erhöhung gegenüber der Vorjahresausschüttung von 2,35 Euro entspricht. Die Quartalszahlen für das erste Quartal 2025 werden am 22. April erwartet.

