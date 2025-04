© Foto: Shotshop | Zerbor - picture alliance / Shotshop | Zerbor

Nach einer zuletzt scharfen Korrektur gehören die Anteile von Life-Science-Unternehmen Danaher am Dienstag zu den größten Gewinnern am US-Markt.Die Anteile des US-Technologiekonzerns Danaher gehören unter langfristig orientierten Investoren zu den beliebtesten Papieren. Das in den vergangenen Jahrzehnten anhaltende Kurs- und Dividendenwachstum haben der Aktie den Ruf eines Compounders eingebracht. Solche Compounder gelten aufgrund des Zinseszinseffektes auch als Reichermacher-Aktien. Und tatsächlich: Mit einer Gesamtperformance von fast 8.000 Prozent in den vergangenen 30 Jahren konnte Danaher den US-Gesamtmarktindex S&P 500 (+1.713 Prozent) deutlich outperformen - und das trotz einer …