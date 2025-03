Britischer Finanzdienstleister stoppt Aktienhandel an mehreren Börsen während Norges Bank ihre Position ausbaut - Übernahmeszenario wird von Experten diskutiert

Die Aktien des britischen Finanzdienstleisters Hargreaves Lansdown PLC wurden vom Handel ausgesetzt, wie die Financial Conduct Authority (FCA) heute bekannt gab. Die Aussetzung der Stammaktien mit einem Nennwert von 0,4p (ISIN GB00B1VZ0M25) erfolgte auf Antrag des Unternehmens selbst und trat um 7:30 Uhr in Kraft. Der Handel wurde nicht nur an der Londoner Börse eingestellt, sondern auch an allen anderen Handelsplätzen, darunter Aquis Stock Exchange, Euronext, Cboe Europe, Shanghai-London Stock Connect und IPSX Prime.

Die genauen Gründe für die Aussetzung wurden in der offiziellen Mitteilung nicht genannt. Allerdings ist bekannt, dass die norwegische Zentralbank Norges Bank eine bedeutende Position im Unternehmen hält. Gemäß einer Offenlegung nach Regel 8.3 des Takeover Code besitzt Norges Bank 11.742.417 Aktien, was einem Anteil von 2,47% entspricht. Interessanterweise hat die Bank am 21. März 2025 weitere 1.557.133 Aktien zu einem Preis von 11,0850 GBP pro Aktie erworben, was auf mögliche strategische Bewegungen im Hintergrund hindeuten könnte.

Mögliche Übernahmespekulationen

Die Handelsaussetzung und die jüngsten Aktivitäten großer Investoren wie der Norges Bank könnten auf bevorstehende Unternehmensentwicklungen hinweisen. Die Offenlegungen gemäß dem Takeover Code lassen vermuten, dass möglicherweise Gespräche über eine Übernahme oder andere bedeutende strukturelle Veränderungen im Gange sind. Für Anleger ist diese Situation besonders beachtenswert, da eine Handelsaussetzung sowohl die Liquidität als auch den künftigen Aktienkurs nach Wiederaufnahme des Handels erheblich beeinflussen kann. Die Marktteilnehmer werden die weiteren Entwicklungen genau beobachten, da der Ausgang dieser Situation wesentliche Auswirkungen auf die Bewertung und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens haben könnte. Die deutsche Börse Frankfurt hat ebenfalls den Handel mit der unter dem Kürzel DMB geführten Aktie bis auf Weiteres ausgesetzt.

