The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.03.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.03.2025ISIN NameCA08947T1057 BIG RED MINING CORP.CA4967421070 KINGSVIEW MINERALS LTDCA73108T1049 POLARIS NORTHS.CAP. CORP.CNE100003688 CHINA TOWER CORP. H YC 1FI4000548896 PURMO GROUP 23/UND. FLRFR0014005DA7 EXCL.NETW. (PROM.)EO 1GB00BMB5Y385 CMO GROUP PLC LS -,01GB00B1VZ0M25 HARGREAVES LANSD. LS-,004GB00B8TS4M09 GUSBOURNE PLC LS-,01SE0001174970 MILLICOM INTL CELL. SDRSSE0002575340 ABLIVA AB AKSE0016101760 GODSINLOESEN NORDIC ABXS1963830002 FORVIA 19/26