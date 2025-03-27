The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.03.2025.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.03.2025
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ISIN Name
CA08947T1057 BIG RED MINING CORP.
CA4967421070 KINGSVIEW MINERALS LTD
CA73108T1049 POLARIS NORTHS.CAP. CORP.
CNE100003688 CHINA TOWER CORP. H YC 1
FI4000548896 PURMO GROUP 23/UND. FLR
FR0014005DA7 EXCL.NETW. (PROM.)EO 1
GB00BMB5Y385 CMO GROUP PLC LS -,01
GB00B1VZ0M25 HARGREAVES LANSD. LS-,004
GB00B8TS4M09 GUSBOURNE PLC LS-,01
SE0001174970 MILLICOM INTL CELL. SDRS
SE0002575340 ABLIVA AB AK
SE0016101760 GODSINLOESEN NORDIC AB
XS1963830002 FORVIA 19/26
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