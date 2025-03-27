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Frankfurt
21.03.25
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Finanzdienstleistungen
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ABLIVA AB0,0400,00 %
ANTIMONY RESOURCES CORP0,076-17,03 %
CHINA TOWER CORP LTD0,1400,00 %
CMO GROUP PLC0,026+21,43 %
EXCLUSIVE NETWORKS SA19,000+0,05 %
GODSINLOSEN NORDIC AB0,0110,00 %
GUSBOURNE PLC0,1190,00 %
HARGREAVES LANSDOWN PLC13,2000,00 %
KINGSVIEW MINERALS LTD0,0030,00 %
POLARIS NORTHSTAR CAPITAL CORP0,025-100,00 %
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