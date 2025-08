The following instruments on XETRA do have their first trading 05.08.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 05.08.2025Aktien1 US5949728530 MicroStrategy Inc. Ser A Perp Stretch Pfd2 GB00BTY5RC40 Tiger Royalties and Investments PLC3 US25160B1089 Deutsche EuroShop AG ADR4 CA8903671052 Toogood Gold Corp.5 US00510M2035 Acurx Pharmaceuticals Inc.6 GB00BPP06126 Critical Metals PLC7 HK0001156832 IRC Ltd.8 CA4967423050 Kingsview Minerals Ltd.9 CA83411A2056 Sol Strategies Inc.ETF1 LU2970735911 Amundi EUR High Yield Corporate Bond UCITS2 IE000ZAJ6XQ2 JPM India Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF3 IE000V73IL86 UBS US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF