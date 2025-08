The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.08.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.08.2025



ISIN Name

CA4967422060 KINGSVIEW MINERALS NEW

CA83411A1066 SOL STRATEGIES INC. O.N.

AU0000105033 WELLFULLY LTD.

FR0014003FE9 BELIEVE S.A. EO -,01

GB00BJVR6M63 CRITICAL METALS LS-,005

GB00B15XDH89 GREATLAND GOLD PLC LS-,01

GRS393503008 METLEN ENER.+MET. EO 0,97

HK0000068244 IRC LTD

US00510M1045 ACURX PHARMACEUT. DL-,001





