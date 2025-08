Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

HK0000068244 IRC Ltd. 04.08.2025 HK0001156832 IRC Ltd. 05.08.2025 Tausch 10:1

CA4967422060 Kingsview Minerals Ltd. 04.08.2025 CA4967423050 Kingsview Minerals Ltd. 05.08.2025 Tausch 2:1

CA83411A1066 Sol Strategies Inc. 04.08.2025 CA83411A2056 Sol Strategies Inc. 05.08.2025 Tausch 8:1

US00510M1045 Acurx Pharmaceuticals Inc. 04.08.2025 US00510M2035 Acurx Pharmaceuticals Inc. 05.08.2025 Tausch 20:1

GB00BJVR6M63 Critical Metals PLC 04.08.2025 GB00BPP06126 Critical Metals PLC 05.08.2025 Tausch 10:1





