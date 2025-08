Das Antimon-Erwachen: Warum dieser übersehene kanadische Explorer eine der hochgradigsten Entdeckungen Nordamerikas besitzen könnte

Anzeige / Werbung

Im globalen Wettlauf um kritische Rohstoffe ist Antimon zu einem zentralen Element der nationalen Sicherheit und modernster Technologie geworden.

ein bislang wenig beachtetes Unternehmen in New Brunswick, Kanada (einer der Top-10-Bergbauregionen weltweit), könnte auf eine der hochgradigsten unerschlossenen Lagerstätten Nordamerikas sitzen.

Die Rede ist von Antimony Resources Corp. (WKN: A414DM | SYM: K8J0).

Während Anleger in den vergangenen Monaten verstärkt auf Unternehmen wie Perpetua Resources oder U.S. Antimony Corp. gesetzt haben - deren Aktienkurse sich teils vervielfacht haben - arbeitet Antimony Resources im Hintergrund an einem der effizientesten und wirkungsvollsten Explorationsprogramme des Jahres.

Und die Ergebnisse?

Beeindruckend.

Mit Gehalten von bis zu 34% Antimon (Sb) über signifikante Mächtigkeiten rückt das Bald Hill Projekt von Antimony Resources zunehmend in den Fokus all jener, die die Reshoring-Bestrebungen Nordamerikas genau verfolgen.

Warum Antimon plötzlich im Mittelpunkt steht

Bevor wir auf die Bohrdaten eingehen, lohnt sich ein Blick auf den übergeordneten Markt.

Antimon ist ein strategisch kritischer Rohstoff mit Anwendungen in Bereichen wie:

Panzerbrechende Munition

Flammschutzmittel

Halbleiter und Siliziumchips

Batteriespeicher für Stromnetze

Militärische Optik und Infrarotsensoren

China kontrolliert über 80% der weltweiten Antimonversorgung, einschließlich des Großteils der Raffineriekapazitäten. Im Jahr 2024 verschärfte die chinesische Regierung die Exportrestriktionen für mehrere kritische Rohstoffe - darunter Antimon - was zu unmittelbaren Turbulenzen an den Weltmärkten führte.

Die Preise schossen von unter 15.000 $/Tonne auf über 50.000 $/Tonne - und weltweit begann der Wettlauf um nicht-chinesische Bezugsquellen.

Das US-Verteidigungsministerium reagierte, erweiterte seine Liste kritischer Mineralien und aktivierte Instrumente wie den Defense Production Act sowie die nationale Materialreserve, um Projekte in Nordamerika zu fördern.

Plötzlich wurden Unternehmen mit potenzieller Produktion oder Raffinierung von Antimon in Nordamerika zu national strategischen Interessen.

Antimony Resources: Eine der hochgradigsten unerschlossenen Entdeckungen Kanadas