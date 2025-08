Der neue Krieg um kritische Rohstoffe: Die strategischste Entdeckung Nordamerikas?

Anzeige / Werbung "Das ist kein Handelsstreit mehr - das ist ein Krieg um Ressourcen." - The Wall Street Journal, Juli 2025 Dieser Artikel wird im Namen von Antimony Resources Corp. (WKN: A414DM | SYM: K8J0) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser! Dieses Zitat stammt nicht von einem Minenmanager oder Börsenbriefautor - sondern von The Wall Street Journal. In einem scharf formulierten Artikel mit dem Titel "China stranguliert die Versorgung westlicher Rüstungsunternehmen mit kritischen Rohstoffen" schlug das renommierte Medium im Juli 2025 Alarm. Die Lage ist klar: China kontrolliert über 80% der weltweiten Antimon-Versorgung - ein Rohstoff, der für alles von panzerbrechender Munition bis hin zu Halbleitern, Batterielegierungen und Flammschutzmitteln essenziell ist. 2024 hat China diese Dominanz zur Waffe gemacht. 2025 hat der Westen erkannt, wie ernst die Lage ist. Und nun rückt ein lange übersehener Player in New Brunswick, Kanada, ins Rampenlicht - mit dem einzigen Bonanza-Antimonfund Nordamerikas. Lernen Sie kennen: Antimony Resources Corp. (WKN: A414DM | SYM: K8J0).



Warum Antimon? Warum jetzt? Antimon ist kein Modewort wie Lithium oder Uran. Aber für Verteidigungsbehörden ist es nicht verhandelbar. Antimon wird verwendet für: Panzerbrechende Munition und Sprengstoffe

Halbleiter und Infrarotoptiken

Netzspeicherbatterien

Flammhemmende Militärtextilien Es ist kein Batterie-Metall - es ist ein Verteidigungsrohstoff. Und derzeit hat die USA keine sichere heimische Quelle. Keine Minen. Keine Raffinerien. Totale Abhängigkeit von China.

Deshalb hat das US-Verteidigungsministerium Antimon in seinen strategischen Rohstoffbestand aufgenommen. Deshalb ist es für Förderungen nach dem Defense Production Act qualifiziert. Und deshalb stürzen sich Anleger auf Namen wie Perpetua Resources (NASDAQ: PPTA) und U.S. Antimony Corp. (NYSE: UAMY) - beide haben seit Beginn der Antimon-Panik über 1.000% Kursgewinne verzeichnet. Aber: Das sind Entwicklungs- und Verarbeitungsprojekte. Antimony Resources Corp. ist ein ganz anderes Kaliber - eine Bonanza-Entdeckung, die zur wichtigsten neuen Antimon-Quelle Nordamerikas werden könnte. Die Bald Hill-Entdeckung: Bonanza-Gehalte an der Oberfläche In der bergbaufreundlichen Provinz New Brunswick, Kanada hat sich das Bald Hill-Projekt vom unbekannten Außenseiter zur heißen Story entwickelt. Hier die Ergebnisse aus nur einer Bohrphase: 3,0 Meter mit 14,91 % Sb , inkl. 1,7?m mit 28,76%

, inkl. 1,7?m mit 28,76% 4,3 Meter mit 9,85 % Sb , inkl. 1,8?m mit 18,19%

, inkl. 1,8?m mit 18,19% 14,5 Meter mit 1,1% Sb, inkl. 2,8?m mit 3,25% Keine Zufallstreffer, sondern massive Stibnit-Zonen, mehrfach oberflächennah durchteuft. In einem Markt, in dem alles über 1-2% Sb als hochgradig gilt, sind 10-30% Sb bei Bald Hill schlichtweg sensationell. Und das ist erst der Anfang: Über 3.150 Meter gebohrt (26% über Plan)

(26% über Plan) Oberflächenvererzung auf 300+ Meter nachverfolgt

nachverfolgt Goldbeimengungen bis zu 2,06?g/t Au

bis zu 2,06?g/t Au Analyseergebnisse der letzten Bohrlöcher stehen noch aus Wäre das Lithium oder Kupfer - wäre es schon jetzt eine Milliarden-Story. Doch weil es Antimon ist, fliegt es noch unter dem Radar. Nicht mehr lange. Warum New Brunswick entscheidend ist Es geht nicht nur um die Gehalte - sondern auch um die Jurisdiktion. New Brunswick zählt laut Fraser Institute zu den Top-10-Mining-Regionen weltweit: Ganzjährige Straßenzugänglichkeit

Strom- und Infrastruktur vorhanden

Erfahrene Arbeitskräfte

Nähe zum US-Markt Im Vergleich dazu steht Idaho - Heimat des Perpetua-Stibnite-Projekts - vor komplexen Bundesgenehmigungen und teurem Infrastrukturaufbau. Ja, Perpetua hat John Paulson und 425?Mio. USD Finanzierung. Aber Bald Hill braucht diesen Kapitaleinsatz nicht - es ist bereits angebohrt, straßenzugänglich und liegt in der Nähe großer Häfen wie Fredericton und Saint John. Das ist der Unterschied zwischen einem milliardenschweren Entwicklungsprojekt... und einer Entdeckung, die mit den richtigen Partnern direkt in die Produktion starten kann. Die USA sind verzweifelt auf der Suche nach Versorgungssicherheit

Zurück zum WSJ-Artikel: "Um sich gegenüber westlichen Rüstungsunternehmen Vorteile zu verschaffen, zieht Peking die Schlinge um Gallium, Germanium und Antimon enger …" Darin heißt es weiter: Lockheed Martin, Raytheon und Boeing suchen verzweifelt nach nicht-chinesischen Bezugsquellen

suchen verzweifelt nach nicht-chinesischen Bezugsquellen Das Pentagon hat Notfall-Lagerprogramme und Abnahmeverträge für jede inländische Antimon-Quelle genehmigt

und für jede inländische Antimon-Quelle genehmigt Westliche Regierungen "suchen aktiv" nach kanadischen Partnern - besonders an der Ostküste, wo Infrastruktur und Genehmigungen leichter sind



Kurzum: Die Zeit für Antimon ist jetzt. Und Antimony Resources sitzt genau im geopolitischen Fokus. Enges Aktienregister. Saubere Kapitalstruktur. Keine Verwässerungsspielchen.

Das macht die Story noch besser: Enger Aktienbestand - keine übermäßige Verwässerung

- keine übermäßige Verwässerung Keine toxischen Altlasten

Noch keine Kursrallye wie bei PPTA oder UAMY

Erste ernsthafte Bohrkampagne übertrifft Erwartungen



Kein Hype - sondern First-Mover-Chance mit Top-Gehalten, Rückenwind von der Politik und idealer Standortwahl. Aktuelle Maßnahmen: Erste Ressourcenschätzung in Arbeit

Step-out-Bohrungen zur Erweiterung geplant

Umweltstudien eingeleitet

Metallurgische Tests zur Prozessvalidierung laufen an Das ist klassischer Value-Aufbau - und wir stehen ganz am Anfang. Im Vergleich zu den Peers Unternehmen Antimongehalt Projektphase Marktkapitalisierung Land Perpetua Resources ∼1,1?Ø Entwicklung ∼1.6 Mrd. USD USA (Idaho) U.S. Antimony (UAMY) Nur Raffinerie Verarbeitung ∼420?Mio. USD USA Antimony Resources bis zu 34? Entdeckung ~6?Mio. USD Kanada

Einer ist staatlich gefördert. Einer ist durch Infrastruktur gebremst. Nur einer bohrt heute Bonanza-Zonen. Fazit: Das ist die Chance Wer Perpetua bei 2?USD oder UAMY bei 0,30?USD verpasst hat… … sollte Antimony Resources bei 0,15?USD nicht übersehen. Das ist ein Wendepunkt in der Rohstoffversorgung - eine sicherheitspolitische Zeitenwende. WSJ, Pentagon, institutionelle Investoren - alle stellen dieselbe Frage: Woher bekommt der Westen sein Antimon? Bald Hill könnte die Antwort sein. Und Antimony Resources (WKN: A414DM | SYM: K8J0) die am stärksten gehebelte Chance, davon zu profitieren.



Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

Quellen: Wall Street Journal: "China stranguliert die Versorgung westlicher Rüstungsunternehmen mit kritischen Rohstoffen" (Juli 2025)

(Juli 2025) U.S. Geological Survey: Critical Minerals List

Fraser Institute: Mining Jurisdiction Rankings

