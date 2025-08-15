Der Kampf um die Ressourcen der Welt ist im vollen Gange. Die Zolldrohungen der USA beantwortete China sehr effizient mit der Reduzierung seiner Rohstoffexporte und das ließ viele Rohstoffpreise in ungeahnte Höhen emporschnellen. Um die Abhängigkeit von der Rohstoffversorgung aus Fernost zu reduzieren, wollen die USA, Kanada und die westeuropäischen Staaten daher verstärkt die Erschließung neuer Rohstoffvorkommen fördern und in diese investieren. Welche Unternehmen bereits jetzt davon profitieren? Den vollständigen Artikel lesen ...
