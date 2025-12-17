Antimon war lange ein Metall, das niemanden interessierte. Doch das hat sich mit den jüngsten Exportbeschränkungen Chinas und der geopolitischen Eskalation schlagartig geändert. Das Halbmetall ist für die Rüstungsindustrie unverzichtbar, von Munition bis zur High-Tech-Legierung bei Boeing. Um die Abhängigkeit von Peking zu brechen, greift Washington nun tief in die Staatskasse und unterstützt den Aufbau eigener Kapazitäten durch den Industrieriesen Korea Zinc. Dieser staatliche Eingriff verändert die Spielregeln des Marktes fundamental und rückt nordamerikanische Explorer wie Antimony Resources, die den dringend benötigten Rohstoff in wenigen Jahren liefern könnten, in den Fokus strategischer Investoren.

