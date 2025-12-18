Internationale Konflikte und ein Zerren um physisches Silber führen zu immer größeren Unsicherheiten bei kritischen Metallen. Da gerade die Rüstungsindustrie wie auch der Hightech-Sektor sehr stark von intakten Lieferketten abhängen, ist auch in diesen Sektoren eine vermehrte Volatilität messbar. Für risikobewusste Anleger ist die Zeit gekommen, ihr Portfolio nach potenziellen Risiken zu durchsuchen und nach einem der besten Aufwärtszyklen der letzten 20 Jahre auch die eine oder andere Tür zu schließen. Wir helfen bei der Analyse.

