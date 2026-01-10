Der Antimon-Boom ist da - und Antimony Resources (ATMY) liefert die hochgradigste Entdeckung Nordamerikas

Anzeige / Werbung

Wenn Sie uns schon länger folgen, erinnern Sie sich:

Dieser Artikel wird im Auftrag von Antimony Resources Corp.

Willkommen zurück, liebe Leser -

Wir haben Antimony Resources Corp. (WKN: A414DM FSE: K8J0 CSE: ATMY) erstmals vorgestellt, als die Aktie noch still und leise bei 0,10 CAD notierte - eine tief bewertete Explorationsstory rund um ein unterschätztes kritisches Metall.

Heute stehen wir bei 0,63 CAD Schlusskurs - einem frischen near 52-Wochen-Hoch - befeuert durch bahnbrechende Bohrergebnisse und ein strategisches 9,5 Mio. CAD-Investment von Institutionellen aus New York und Toronto.

Das ist kein Hype.

Das ist Substanz.

Und es verändert das globale Antimon-Narrativ fundamental.

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

Die Bohrergebnisse, die den Markt elektrisierten

In der neuesten Mitteilung veröffentlichte Antimony Resources Ergebnisse aus sechs weiteren Bohrlöchern (BH-25-17 bis BH-25-22) des Phase-2-Bohrprogramms Herbst 2025 auf dem Bald Hill Projekt in New Brunswick.

Diese Ergebnisse zählen ohne Übertreibung zu den höchstgradigen und kontinuierlichsten Antimon-Abschnitten, die jemals in Nordamerika gebohrt wurden.

Top-Abschnitte:

BH-25-17 : 2,07% Sb über 27,05 m , inkl. 4,40% Sb über 8,60 m

: BH-25-18 : 3,75% Sb über 10,65 m 5,90% Sb über 5,59 m

: BH-25-19 : 2,75% Sb über 18,35 m inkl. 5,98% Sb über 5,15 m

: BH-25-22 : 3,42% Sb über 6,00 m 11,74% Sb über 1,65 m 8,48% Sb über 3,00 m

:

Diese Abschnitte sind nicht nur hochgradig. Sie sind breit, vertikal kontinuierlich und mehrzonal - klare Merkmale eines potenziellen Minenbetriebs.

Die Bohrungen bestätigen nun eine Mineralisierung über:

700+ Meter Streichlänge

400 Meter Tiefe

Mehrere gestapelte Zonen (Main, South und neu entdeckte West-/Marcus-Zone)

Der durchschnittliche Gehalt der Lagerstätte liegt derzeit bei 4% bis 5% Sb - ein Weltklasse-Wert im globalen Antimon-Maßstab.

Grad x Mächtigkeit: Die Benchmark für Fonds

Professionelle Investoren schauen auf das Produkt aus Gehalt x Mächtigkeit - und ATMY liefert:

BH-25-17 : 2,07% über 27,05 m = 55,99%Sb*m

: 2,07% über 27,05 m = BH-25-19: 2,75% über 18,35 m = 50,46%Sb*m

Diese Werte liegen auf Augenhöhe mit globalen Spitzenprojekten - und zeigen, dass Bald Hill kein Zufallsfund ist.

Strategisches 9,5-Millionen-Finanzierungsdeal abgeschlossen

Parallel zu den Bohrergebnissen schloss ATMY ein strategisches Finanzierungsangebot über 9,5 Mio. CAD ab - beteiligt waren institutionelle Investoren aus New York (Wall Street) und Toronto (Bay Street).

Diese Finanzierung bedeutet:

Vollständig finanziertes 2026er-Bohrprogramm (10.000 m) mit bis zu drei Bohrgeräten

mit bis zu drei Bohrgeräten Kapital für Ressourcenschätzung, Genehmigungsverfahren und Umweltstudien

Flexibilität zur Risikominderung und Ressourcenmodellierung

In einem Kapitalmarkt, in dem viele Junior-Explorer ums Überleben kämpfen, sitzt Antimony Resources jetzt am Fahrersitz - mit Kapital, Ergebnissen und Skalierungspotenzial.

Warum Antimon? Und warum jetzt?

Antimon ist ein kritisches Metall, das sowohl auf der Liste der USA, Kanadas als auch der EU steht - wegen seiner Schlüsselrolle in:

Rüstung (panzerbrechende Munition, Zünder)

Energiespeicherung (Batterien, Grid Storage)

Flammschutzmittel, Halbleiter, Photovoltaik

Wasserstoffwirtschaft, Quantencomputer, Legierungen

Über 90% der globalen Versorgung stammt aus China, Russland und Tadschikistan - und China hat 2025 die Exporte eingeschränkt.

Das treibt die Preise nach oben - und die westlichen Märkte in die Suche nach sicherem, inländischem Angebot.

Bald Hill: Kanadas Antwort auf die Lieferkettenkrise

Das Bald Hill Projekt entwickelt sich schnell zu einer der bedeutendsten Antimon-Entdeckungen Nordamerikas - mit:

Straßen- und Ganzjahreszugang

Nahegelegene Energie- und Bahninfrastruktur

Bergbaufreundliches Umfeld

Hoher lokaler Fachkräftepool

Die 2025 veröffentlichte NI 43-101-Schätzung nennt ein Explorationsziel von 2,7 Mio. Tonnen mit 3-4% Sb - also bis zu 106.000 Tonnen enthaltenes Antimon. Und das ist nur der Anfang.

Drei Zonen, ein wachsendes System

Main Zone

700?m Streich, 400?m Tiefe

Stibnit-reiche Brekzien und Quarzgänge

3D-Modell zeigt Kontinuität und Vererzung über mehrere Horizonte

South Zone

2?km lange Bodenanomalie

Trenching 2025 entdeckte massive Stibnitvererzung über 150?m

Mögliche parallele Struktur zur Main Zone

Marcus Zone (West)

Neu entdeckt beim Schneefall

Sichtbare, massive bis halbmassive Stibnitvererzung

Wird 2026 ein vorrangiges Bohrziel

"Die Entdeckung der Marcus Zone gelang buchstäblich, als der Schnee fiel - unser Team kann es kaum erwarten, wieder loszulegen."

- Jim Atkinson, CEO

Was bringt 2026?

Mit frischem Kapital und neuen Zielzonen hat ATMY eine klare Roadmap:

10.000 m Bohrungen mit drei Geräten

Aktualisierung des 3D-Modells

Vorbereitung auf Ressourcenschätzung

Beginn von Umwelt- und Genehmigungsverfahren

Parallel wird bereits mit Beratern diskutiert, welche Bohrdichte für die erste offizielle NI 43-101-Mineralressource erforderlich ist.

ATMY ist kein Explorer mehr - es ist ein echter Antimon-Wert

Aktie von 0,10?$ auf 0,63?$ - über +500% in weniger als einem Jahr

Hochgradigste Bohrungen in Nordamerika

Über 13.800?m Bohrungen abgeschlossen

Strategisches Kapital gesichert

3 mineralisierte Zonen mit Skalierbarkeit

Politisch stabile, förderfreundliche Jurisdiktion

In einem Umfeld, in dem Versorgungssicherheit, Reshoring und kritische Metalle politische Realität sind, steht ATMY im Zentrum dieser neuen Dynamik.

Antimon ist systemrelevant. Antimony Resources ist jetzt unverzichtbar.

Börseninfo:

CSE: ATMY

ATMY WKN: A414DM

Frankfurt: K8J0

Weitere Infos: https://antimonyresources.ca/

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: US9115491030,CA7142661031,CA6415361071,CA0369271014