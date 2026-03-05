Verfügen die USA über "unbegrenzte" Munition? Dies haben US-Präsident Donald Trump und sein Verteidigungsminister Pete Hegseth gestern in den Raum gestellt. Damit dürften sie jedoch an der physischen Realität scheitern. Selbst wenn die US-Waffenschmieden Munition so schnell produzieren könnten, wie sie verbraucht werden, dürfte es an den Rohstoffen scheitern. Denn beispielsweise wird die Versorgung mit Antimon praktisch von China und Russland beherrscht. Die USA arbeiten mit Hochdruck daran, die Versorgung in den eigenen Händen zu haben, aber dies braucht noch Zeit. Gefragt sind Unternehmen wie Antimony Resources. Das Unternehmen entwickelt derzeit das vielleicht spannendste Antimon-Projekt in Nordamerika. Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die Aktie neue Höchstkurse markiert. Denn der Newsflow ist vielversprechend.

