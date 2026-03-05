Anzeige / Werbung

Verfügen die USA über "unbegrenzte" Munition? Dies haben US-Präsident Donald Trump und sein Verteidigungsminister Pete Hegseth gestern in den Raum gestellt. Damit dürften sie jedoch an der physischen Realität scheitern.

Selbst wenn die US-Waffenschmieden Munition so schnell produzieren könnten, wie sie verbraucht werden, dürfte es an den Rohstoffen scheitern. Denn beispielsweise wird die Versorgung mit Antimon praktisch von China und Russland beherrscht. Die USA arbeiten mit Hochdruck daran, die Versorgung in den eigenen Händen zu haben, aber dies braucht noch Zeit. Gefragt sind Unternehmen wie Antimony Resources. Das Unternehmen entwickelt derzeit das vielleicht spannendste Antimon-Projekt in Nordamerika. Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die Aktie neue Höchstkurse markiert. Denn der Newsflow ist vielversprechend.



Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

USA mit "unbegrenzter" Munition? Wohl kaum.

Der Krieg im Iran dürfte die Nachfrage nach Antimon und anderen kritischen Rohstoffen weiter anheizen - und zwar nicht nur wegen des Munitionsverbrauchs, sondern wegen der gesamten technologischen Breite moderner Streitkräfte. Zünd- und Antriebskomponenten, Schutz- und Kommunikationssysteme, Sensorik, Elektronik, Drohnen und Abwehrtechnik. In solchen Konflikten steigt der Materialverbrauch typischerweise sprunghaft, während Beschaffung und Produktion gleichzeitig stärker auf "sichere" Lieferketten achten müssen. Das Problem: Aus westlichen Quellen war das Angebot schon zuvor eng, weil der Westen zu lange den schmutzigen Bergbau nur zu gerne nach China und Russland ausgelagert hat. Jetzt können alternative Förder- und Raffineriekapazitäten nur langsam hochgefahren werden. In dieser Gemengelage wirken geopolitische Schocks wie ein Multiplikator - mehr Bedarf trifft auf ein System, das bereits unter Spannung steht.

Vor diesem Hintergrund sind die gestrigen Aussagen aus Washington, man verfüge über "unbegrenzte" Munition, eher als Rhetorik, denn als belastbare Bestands- oder Produktionsrealität zu lesen. Daran ist man von US-Präsident Donald Trump und seinem Verteidigungsminister Pete Hegseth durchaus gewöhnt. Moderne Munitions- und Waffensysteme hängen jedenfalls an industriellen Lieferketten, Vorprodukten und qualifizierten Kapazitäten - und die lassen sich nicht beliebig schnell skalieren. Schon gar nicht, wenn kritische Rohstoffe knapp sind und dazu aus geopolitisch sensiblen Regionen kommen. Kurz: Wer von unbegrenzter Verfügbarkeit spricht, übersieht die physische Realität der Industrie. Genau deshalb bekommen Rohstoffe wie Antimon in einem eskalierenden Konfliktumfeld zusätzlichen Rückenwind und Aktien wie Antimony Resources haussieren.

CEO im Analysteninterview optimistisch

Das wahrscheinlich spannendste Unternehmen im Antimon-Bereich ist Antimony Resources. Mit dem Bald-Hill-Projekt in Kanada verfügt man über einen der wenigen potenziell relevanten westlichen Hebel auf Antimon. Kürzlich machte CEO Jim Atkinson im Gespräch mit den Analysten von GBC Research klar, dass man nicht mehr über eine bloße Idee spricht, sondern über ein systematisch wachsendes Projekt. Man hat das Landpaket nach Westen, Süden und Osten erweitert und sich damit die strategische Kontrolle über ein größeres Gebiet gesichert. Atkinson betont zugleich die sicherheitspolitische Relevanz. Antimon sei ein unterschätztes, aber zentrales "kritisches" Metall - unter anderem für Munition und Spezialelektronik wie Nachtsichttechnik, darüber hinaus auch für Flammschutzanwendungen.

Operativ verweist Atkinson auf die Fortschritte aus 2025. Über 5.000 Meter Bohrungen hätten die Lagerstätte erweitert und die Datenbasis für eine potenzielle Ressourcenschätzung deutlich verbessert. Ein NI-43-101-Report schätze das Projektpotenzial auf rund 2,7 Mio. Tonnen mit 3% bis 4% Antimongehalt. Damit dürfte das Vorkommen Milliarden wert sein. Aktuell läuft ein 10.000-Meter-Definitionsprogramm, von dem bereits etwa 4.000 Meter gebohrt wurden. Der Abschluss der Bohrungen sei für April avisiert. Anfang Juni könnte dann bereits eine erste Ressource verkündet werden. Zusätzlich sieht Atkinson Upside durch neu identifizierte Zonen. Es seien bereits weitere, parallel verlaufende Mineralisierungsbereiche bestätigt worden. Damit könnte das System deutlich größer sein als bisher angenommen. Wichtig für Anleger: Das laufende Explorationsprogramm ist vollständig finanziert. Mit über 7 Mio. CAD in der Kasse seien die nächsten Schritte von Ressourcenschätzung über Genehmigungsantrag bis zur technischen Lückenanalyse abgesichert (zum GBC-Interview).

Am Dienstag hat Antimony Resources ein Update zum laufenden 10.000-Meter-Bohrprogramm veröffentlicht. Aufgrund der günstigen Lage kann auf dem Gebiet ganzjährig gearbeitet werden. Dies ist in Kanada alles andere als üblich. So wurden bereits 4.000 Bohrmeter absolviert.

Das Unternehmen wird immer zuversichtlicher, dass es sich bei der Mineralisierung im Gebiet von Bald Hill um ein großes und ausgedehntes System handelt. Denn es wurden inzwischen in vier voneinander getrennten Bereichen massive antimonhaltige Stibnitmineralisierung nachgewiesen. Eine der drei Bohranlagen vor Ort soll nun Bereiche außerhalb der Main Zone untersuchen, wo bereits antimonführender Stibnit entdeckt wurde.

Fazit: Neue Höchstkurse eigentlich nur Frage der Zeit

Bei dem anhaltend positiven Newsflow können neue Höchstkurse der Aktie von Antimony Resources eigentlich nur eine Frage der Zeit sein. Die Aktie wird auch in Deutschland auf Tradegate rege gehandelt und die Marktkapitalisierung liegt bei überschaubaren rund 56 Mio. EUR. Dies erscheint mit Blick auf die operative Entwicklung und das Branchenumfeld nicht zu teuer. Immerhin scheinen Milliarden im Boden zu schlummern.

Nur eine Frage der Zeit, bis es Richtung 1 EUR geht? Quelle: LSEG

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") derzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen hält bzw. halten und auf deren Kursentwicklungen spekulieren. Sie beabsichtigen insofern Aktien oder andere Finanzinstrumente der Unternehmen zu veräußern bzw. zu erwerben (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Es besteht insofern ein konkreter Interessenkonflikt bei der Berichterstattung zu den Unternehmen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht auch aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.



Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.esg-aktien.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen.





Nutzungsbedingungen

Die Apaton Finance GmbH ist für die Aussendung der Informationen, die von Dritten bezogen werden, auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Ebenso ist die Apaton Finance GmbH bei der Versendung von Informationen per E-Mail über das Internet auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt daher keine Gewährleistung für zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechungen des E-Mail-Informationsdienstes.

Die von der Apaton Finance GmbH veröffentlichten und versandten Informationen entstammen unterschiedlichen Quellen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Pünktlichkeit der genannten und versandten Informationen.

Die genannten und versandten Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Indizes, Derivate oder Geldmarktinstrumente dar. Der Benutzer erkennt an, dass der Apaton Finance GmbH mit den Portal- und E-Mail-Informationsdiensten keine Anlageberatung im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren, Indizes, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten leistet.

Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, die durch die Benutzung der Informationsdienste der Apaton Finance GmbH entstehen.

Die Apaton Finance GmbH behält sich das Recht vor, die Informationsdienste durch neue Angebote oder Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern, sowie die Informationsdienste einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die Haftung für den Schaden aufgrund einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung der Apaton Finance GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder auf arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht. Ausgenommen von der Beschränkung ist ferner die Haftung für Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens.

Impressum

Informationen gem. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Die Seite www.esg-aktien.de wird bereitgestellt durch die Apaton Finance GmbH.

Anschrift:

Apaton Finance GmbH

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Kontakt per E-mail:

office[at]apaton-finance.de



Geschäftsführer:

Mario Hose



Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 202654,

Sitz der Gesellschaft: Hannover



Verantwortlich für den Inhalt:

(verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV)

Redaktion:

Fabian Lorenz

Mario Hose (Leitung)

Nico Popp

Apaton Finance GmbH

Mario Hose

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Die o.g. Verantwortlichkeiten gelten für die Seite www.esg-aktien.de. Für weitere Portale/Portalangebote der Apaton Finance GmbH bestehen gesonderte Regelungen. Den Verantwortlichen für den Inhalt dieser Angebote können Sie dem jeweiligen Impressum entnehmen.



Rechtshinweis:

© Copyright Apaton Finance GmbH

Die Inhalte sind urheberrechtlich, als wesentliche Teile von Datenbanken oder als sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Insbesondere dürfen Nachdrucke, öffentliches Zugänglichmachen, insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetangebote und Online-Dienste sowie Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art, z.B. CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Apaton Finance GmbH erfolgen. Die Modifikation, Reproduktion oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung durch die Betreiberin ist untersagt. Das automatische Abrufen oder Auslesen (Ausparsen) der von der Apaton Finance GmbH zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Apaton Finance GmbH erlaubt. Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für unverlangt übermittelte Fotos, Inhalte, Manuskripte etc. Für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird und Inhalte, die ausdrücklich z.B. mittels Urhebervermerk oder entsprechendes Branding als fremde Inhalte gekennzeichnet sind, übernimmt die Apaton Finance GmbH keine Haftung.

Enthaltene Werte: CA0369271014