Durch die Trump Administration und die rigorose Zollpolitik der Vereinigten Staaten von Amerika auf Importe sind der USA nach Angaben des Weißen Hauses seit Januar 2025 bis Mitte Dezember 2025 ca. 235 Milliarden USD Zolleinnahmen zugeflossen. Doch trotz der hohen Einnahmen bleiben sie hinter den Erwartungen des US-Finanzministeriums von bis zu 300 Milliarden USD zurück. Wenngleich die neuen Einnahmen sprudeln, sind sie längst im neuen, fast eine Billion USD schweren Verteidigungshaushalt der USA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
