Der Preis für Silber ist einfach nicht zu stoppen. Inzwischen muss für die Feinunze mehr als 57 USD bezahlt werden. First Majestic Silver nutzt das Sentiment und schließt der Verkauf des Del Toro Projekts ab. Damit fließen dem Unternehmen Millionen zu und man wird zum strategischen Aktionär bei Sierra Madre. Im Bereich der kritischen Metalle stehen Seltene Erden klar im Fokus. Dabei gibt es andere Rohstoffe, die mindestens genauso begehrt und knapp sind. Dazu zählt Antimon. Der jüngste Milliarden-Deal der US-Regierung und Korea Zinc verdeutlicht die strategische Bedeutung von Antimon. Eine interessante Aktie in diesem Bereich ist Antimony Resources. In Q1 2026 wird es spannend. Dagegen raten Experten bei Lithium zur Vorsicht. Dies sollten auch Aktionäre von Standard Lithium beachten.Den vollständigen Artikel lesen ...
