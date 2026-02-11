Anzeige / Werbung

Der von den Vereinigten Staaten angekündigte Aufbau einer strategischen Reserve an kritischen Rohstoffen und Seltenen Erden manifestiert den tiefgreifenden Wandel der Rohstoffbranche.

Geopolitik wird zum entscheidenden Faktor bei der Bewertung von Rohstoff-Assets. Staaten und Regierungen als neue und in Zukunft wichtigste Investorengruppe sind bereit, hohe und strategisch motivierte Preise für Versorgungssicherheit zu zahlen. Von dieser Entwicklung wird Antimony Resources massiv profitieren. Die Kanadier besitzen das größte Antimon-Vorkommen in Nordamerika. Antimon ist insbesondere in militärischen und sicherheitsrelevanten Bereichen unersetzlich.



Antimon - Der noch wenig bekannte, aber praktisch unersetzbare kritische Rohstoff

Der kritische Rohstoff Antimon spielt eine wichtige Rolle in zentralen Industrien von Volkswirtschaften und gewinnt durch die geopolitisch angespannte Situation an strategischer Bedeutung. Der Markt wird derzeit massiv von China, Russland und Tadschikistan dominiert. Die Preise sind in der Vergangenheit bereits deutlich gestiegen.Wichtigster Einsatzbereich von Antimon sind militärische und sicherheitsrelevante Bereiche und hier ist Antimon praktisch unverzichtbar. Die Liste der Anwendungsfelder ist lang und umfasst u. a. Speziallegierungen, Munition, optische Systeme, Infrarot-Technologie und elektronische Bauteile. Ebenso findet Antimon große Anwendung bei Flammschutzmitteln. Initiativen wie die der US-Regierung rücken nun Vorkommen kritischer Rohstoffe in den westlichen Industrienationen in den Fokus, denn deren Bedeutung ist für Volkswirtschaften und Lieferketten enorm. Gleichzeitig ist die Dominanz Chinas und anderer politisch schwieriger Regionen bei kritischen Rohstoffen erdrückend.

Antimony Resources - Es ist nur eine Frage der Zeit

Damit ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Aktie eine massive Neubewertung erfährt. Momentan ist die Gesellschaft lediglich mit rund 80 Mio. CAD bewertet. Die Aktie ist bereits gut gelaufen. Fakten und Potenziale sprechen jedoch eine klare Sprache. Das 1.100 Hektar große Flaggschiffprojekt Bald-Hill von Antimony Resources in der kanadischen Provinz New Brunswick stellt das größte Antimon-Vorkommen in Nordamerika dar. Über die potenzielle Werthaltigkeit gab ein technischer Bericht im vergangenen Jahr bereits einen ersten Eindruck. Der technische Bericht stellte heraus, dass das Bald-Hill-Projekt rund 2,7 Mio. t Gestein mit Gehalten von 3 bis 4% Antimon umfasst. Hieraus lässt sich ein "Vorkommen" von 81.000 bis 108.000 t reinen Metalls ableiten. In Bezug auf die Wirtschaftlichkeit und Werthaltigkeit des Projekts ist die für spätestens Frühjahr 2027 angekündigte Ressourcenbestimmung nach dem kanadischen Standard 43-101 entscheidend. Auf dem Weg dahin werden neue Bohrdaten weitere wichtige Indikationen und Impulse liefern. Für das Bohrprogramm warb die Gesellschaft bereits 9 Mio. CAD ein und ist damit durchfinanziert. Schon jetzt kann festgehalten werden, dass die vergangenen Bohrdaten und der technische Bericht belegen, dass es sich bei Bald-Hill um eine hochgradige Liegenschaft mit Weltklasseformat handelt, die geopolitisches Gewicht besitzt und die Regierungen und Staaten zunehmend auf dem Radar haben.

Große, hochgradige Antimonvorkommen

Auf der Liegenschaft wurden bereits umfangreiche Bohrprogramme durchgeführt, die insgesamt mehr als 13.800 Meter umfassten. Das forcierte Tempo drückt sich auch darin aus, dass allein im vergangenen Jahr über 8.000 Meter niedergebracht wurden. Alle Ergebnisse sprechen die gleiche Sprache und belegen ein hochgradiges und ausgedehntes System mit hohen Antimon-Mineralisierungen. Aktuelle und historische Ergebnisse belegen, dass 75% bis 80% aller Bohrungen hochgradige, antimonhaltige Stibnit-Mineralisierung enthalten. In der jüngsten Vergangenheit meldete Antimony Resources weitere massive Antimon-haltige Stibnit-Vorkommen ("Sb") mit 5,10% Sb über 4,0 Meter, 2,15% Sb über 6,85 Meter und 2,38% Sb über 9,60 Meter. Zuletzt berichtete die Gesellschaft über die Erweiterung und Abgrenzung weiterer massiver Stibnit-Mineralisierungen in der Marcus-Zone - die Mineralisierung wurde im Grundgestein über eine Länge von 25 Metern freigelegt. Die Marcus-Zone liegt westlich der Hauptzone und wurde im vergangenen Jahr entdeckt. Die Kanadier vermuten, dass es sich um eine separate Zone mit großem Potenzial handelt und planen für die Explorationssaison 2026 hier zusätzliche Schürfgräben und Probeentnahmen. Nach Unternehmensangaben wurde kürzlich die Abgrenzung der Mineralisierung der Hauptzone bei Bald Hill mit zwei Bohranlagen begonnen. Eine dritte Bohranlage werde in Kürze hinzukommen.

Main Zone als Schlüssel

Entscheidender Fokus sind in der laufenden Kampagne die Erweiterungsbohrungen in der Hauptzone von Bald Hill über eine Länge von 600 Metern bis zu einer Tiefe von mindestens 300 Metern. Die Main Zone konnte im letzten Jahr bereits deutlich ausgeweitet werden und erstreckt sich nun auf eine Länge von über 700 Metern und eine Tiefe von über 400 Metern.

Für die Erstellung einer ersten Ressourcenschätzung ist eine ausreichende und große Bohrdichte essenziell. Die Bohrdichte beschreibt, wie eng bzw. wie häufig Bohrungen in einem Gebiet verteilt sind, also den Abstand der Bohrungen zueinander in Raum und Tiefe. Denn nur so können Erzvorkommen und Mineralisierungsgrade bestimmt werden.

Kurz konsolidiert auf hohem Niveau. An der Neubewertung der Aktie von Antimony Resources in den nächsten Monaten führt kein Weg vorbei.



Fazit

Das enorme Neubewertungspotenzial der Aktie ist eklatant. Die Aktie sollte in den nächsten 12 bis 15 Monaten zu den Top-Performern der Small Caps gehören. Aktuell wird Antimony Resources lediglich eine bescheidene Unternehmensbewertung von 80 Mio. CAD zugebilligt. Neue Bohrdaten und die schrittweise Annäherung an die erste Ressourcenschätzung werden zu einer sukzessiven Neubewertung der Aktie führen. Das geopolitische Gewicht des größten Antimonvorkommens Nordamerikas ist einfach zu groß. Regierungen und Staaten werden den Markt verändern und die Preise für strategische Assets nach oben treiben.

