Das First-Majestic-Playbook ist zurück - und diesmal heißt es Pacifica Silver

Manche Management-Namen sind wichtiger als Bohrergebnisse. Denn sie zeigen, wie sich ein Unternehmen verhält, wenn Entdeckung, Kapital und Timing endlich zusammenkommen.

Genau deshalb verdienen die heutigen Nachrichten von Pacifica Silver ( WKN: A41ALZ SYM: RM2) sofortige Aufmerksamkeit.

Dies ist eine Geschichte über Umsetzungskraft, Glaubwürdigkeit und einen CEO, der bereits einmal entscheidend am Aufbau eines Multi-Milliarden-Dollar-Silberunternehmens beteiligt war.

Und jetzt, mit neuen Bohrgenehmigungen und mehreren hochgradigen Zielen, wird dasselbe Playbook erneut ausgerollt.

Todd Anthony ist kein Neuling im Aufbau von Silber-Giganten

Beginnen wir mit dem Punkt, den der Markt oft unterschätzt.

Todd Anthony, Gründer, CEO und Director von Pacifica Silver ( WKN: A41ALZ SYM: RM2) , ist kein Promotion-Manager.

Er ist ein Karriere-Silberoperator.

13 Jahre lang war Anthony VP Corporate Development bei First Majestic Silver Corp.

In dieser Zeit:

wuchs First Majestic von rund 200 Millionen Dollar auf über 4 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung

auf entwickelte sich das Unternehmen von einem kleinen Produzenten zu einem der weltweit bekanntesten Pure-Play-Silbernamen

wurden institutionelle Glaubwürdigkeit, diszipliniertes Wachstum und exzellente Kapitalmarkt-Umsetzung zu Markenzeichen - mit Anthony an vorderster Front

Die meisten Leser haben diese Phase live miterlebt.

Sie sahen, wie First Majestic Wert Zyklus für Zyklus aufbaute, während Dutzende Wettbewerber verschwanden.

Todd Anthony saß im Maschinenraum dieser Transformation.

Das ist entscheidend.

Denn Führungskräfte, die bereits einmal ein Silberunternehmen skaliert haben, raten nicht beim zweiten Mal.

Sie erkennen Signale früh und handeln konsequent.

Die heutigen Nachrichten bestätigen: Pacifica geht in den Umsetzungsmodus

Heute Morgen gab Pacifica Silver bekannt, dass das Unternehmen neue Genehmigungen für Bohrungen an bis zu 153 zusätzlichen Bohrstandorten erhalten hat - im südlichen Teil des zu 100 Prozent eigenen Claudia Silber-Gold-Projekts in Durango, Mexiko.

Das ist voller Zugang zur nächsten Wachstumsphase.

Diese Genehmigungen ermöglichen es Pacifica, sofort mehrere hochprioritäre Ziele zu bebohren, die durch umfangreiche Oberflächenproben und jüngste Bohrerfolge identifiziert wurden.

Und das Timing könnte nicht besser sein.

Das sind keine Zufallsziele - das sind hochgradige Signale

Die neu genehmigten Ziele gehören zu den attraktivsten Bereichen des gesamten Projekts.

Mina Vieja und Mina de Oro

Bislang nie bebohrt, gelegen im südlichen Projektgebiet.

Oberflächen-Gesteinsproben lieferten:

bis zu 22,7 g/t Gold

und 480 g/t Silber

Diese Ergebnisse erweitern das Silber-Gold-Potenzial des Aguilareña-Tres-Reyes-Systems um mindestens 500 Meter nach Süden über die historische Tres-Reyes-Mine hinaus.

Klartext:

Der Distrikt ist deutlich größer als bisher gebohrt.

Justina-Ader

Bereits durch den Bohrer bestätigt.

Oberflächenproben mit bis zu 23,6 g/t Gold und 77 g/t Silber

gefolgt von einer Phase-I-Entdeckungsbohrung: 2,10 m mit 3,53 g/t Gold und 460 g/t Silber inklusive 0,80 m mit 9,01 g/t Gold und 1.175 g/t Silber



Damit wurde hochgradige Mineralisierung in der Tiefe auf einer Struktur bestätigt, die zuvor nie bebohrt worden war.

Genau so wachsen neue Silberdistrikte.

Genehmigungen sind das grüne Licht, das alles verändert

Genehmigungen sind keine Schlagzeile für Daytrader.

Sie sind das grüne Licht für Skalierung.

Mit diesen Genehmigungen kann Pacifica:

die Justina-Entdeckung sofort weiterverfolgen

Mina Vieja und Mina de Oro erstmals bebohren

Bohrungen rund um Aguilareña und Guadalupana ausweiten

und ein großes, unterexploriertes epithermales System systematisch durch das Jahr 2026 testen

Genau darauf verwies Todd Anthony heute:

erweiterter Zugang

fortgesetzte Step-out-Bohrungen

systematische Bewertung

District-Scale-Potenzial

Das sind keine Werbeworte.

Das sind Umsetzungsworte.

Drei Bohrgeräte. Voller Zugang. Kein Warten.

Pacifica plant Exploration nicht.

Pacifica bohrt bereits.

Drei Diamantbohrgeräte sind aktuell im Einsatz

sind aktuell im Einsatz Ein Bohrgerät fokussiert sich weiterhin auf die Erweiterung der Aguilareña-Ader

Zwei Bohrgeräte werden verlagert für: Mina Vieja Mina de Oro und Folgebohrungen bei Justina



Parallel dazu wurden weitere 172 neue Oberflächen-Gesteinsproben gesammelt und zur Analyse eingereicht - sie speisen bereits die nächste Zielgeneration.

So sieht ein gut finanzierter, professionell geführter Silber-Explorer aus.

Warum das selbst bei volatilen Silberpreisen heraussticht

Silber ist volatil.

Das ist hier kein Risiko.

Es ist ein Filter.

Bei rund 80 Dollar Silber ist der Markt gnadenlos:

schwache Projekte verlieren Aufmerksamkeit

unterfinanzierte Explorer kommen zum Stillstand

Promotionsgeschichten verblassen schnell

Aber Unternehmen mit:

echten Entdeckungen

vollständigen Genehmigungen

aktiven Bohrprogrammen

und erfahrener Führung

stechen sofort hervor.

Pacifica braucht keine neuen Allzeithochs beim Silberpreis, um zu funktionieren.

Es braucht genau das, was es jetzt hat:

Zugang

Momentum

Skalierung

und einen CEO, der bereits einmal einen Silber-Giganten aufgebaut hat

Das große Bild, das Investoren nicht übersehen sollten

So entstehen frühe Silber-Leader:

glaubwürdige Führung mit nachgewiesener Erfolgsbilanz

disziplinierte, schrittweise Expansion

neue Entdeckungen auf frischen Strukturen

und die Fähigkeit, aggressiv zu bohren, wenn andere es nicht können

Todd Anthony hat das bei First Majestic bereits bewiesen.

Jetzt verfügt er über:

ein District-Scale-Silberprojekt in Mexiko

mehrere hochgradige Ziele

vollständige Bohrgenehmigungen

und laufende Bohrgeräte

Diese Kombination ist selten.

Und wenn sie in einem volatilen Silbermarkt auftaucht, trennt sie sehr schnell zukünftige Gewinner von bloßem Lärm.

Pacifica Silver ist nicht mehr nur eine Geschichte.

Es setzt das First-Majestic-Playbook erneut um - von Grund auf.



