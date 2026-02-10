Anzeige
Mehr »
Dienstag, 10.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Goldman sieht 15.000 USD bei Kupfer - dieser Explorer ist noch völlig unbekannt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A40EG3 | ISIN: CA92859G6085 | Ticker-Symbol: 0G31
Tradegate
10.02.26 | 07:43
3,320 Euro
-2,35 % -0,080
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VIZSLA SILVER CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VIZSLA SILVER CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
3,2703,31007:51
3,2603,31007:52
Rohstoff-Guru
10.02.2026 06:22 Uhr
184 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Breaking News: Pacifica meldet neue hochgradige Entdeckung und genau deshalb kann der Markt das nicht ignorieren

Anzeige / Werbung

Aktuell handelt Silber bei rund 83 US Dollar pro Unze. Deutlich unter den jüngsten Hochs, aber immer noch auf einem historisch hohen Niveau, das die Ökonomie von Entdeckungen grundlegend verändert.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Pacifica Silver. veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser,

Silber war volatil.
Der Ausverkauf war brutal.
Die Preise sind zurückgekommen.

Und genau deshalb ist diese Story jetzt so wichtig.

Aktuell handelt Silber bei rund 83 US Dollar pro Unze. Deutlich unter den jüngsten Hochs, aber immer noch auf einem historisch hohen Niveau, das die Ökonomie von Entdeckungen grundlegend verändert.

In diesem Umfeld belohnt der Markt keinen Lärm mehr.

Er belohnt Glaubwürdigkeit, Größe und echte Entdeckungen.

Genau hier steht Pacifica Silver Corp. jetzt.

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

group 315

EINE NEUE HOCHGRADIGE ENTDECKUNG KEIN AUFWÄRMEN ALTER ZONEN