Breaking News: Pacifica meldet neue hochgradige Entdeckung und genau deshalb kann der Markt das nicht ignorieren

Aktuell handelt Silber bei rund 83 US Dollar pro Unze. Deutlich unter den jüngsten Hochs, aber immer noch auf einem historisch hohen Niveau, das die Ökonomie von Entdeckungen grundlegend verändert.

Silber war volatil.

Der Ausverkauf war brutal.

Die Preise sind zurückgekommen.

Und genau deshalb ist diese Story jetzt so wichtig.

In diesem Umfeld belohnt der Markt keinen Lärm mehr.

Er belohnt Glaubwürdigkeit, Größe und echte Entdeckungen.

Genau hier steht Pacifica Silver Corp. jetzt.



EINE NEUE HOCHGRADIGE ENTDECKUNG KEIN AUFWÄRMEN ALTER ZONEN