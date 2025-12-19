Ohne Antimon gäbe es keine Flammschutzmittel, moderne Elektronik oder präzise Munition. Die globale Verfügbarkeit dieses kritischen Metalls ist jedoch zunehmend gefährdet. Ein weiteres Zeichen für die umfassende Rohstoffkrise, die ganze Industriezweige zwingt, ihre Lieferketten radikal neu zu ordnen. Genau hier entsteht ein Dreiklang mit enormem Potenzial: Der Zugang zur Quelle durch Antimony Resources sichert die Versorgung für Abnehmer wie Rheinmetall und BASF, die auf das unverzichtbare Material angewiesen sind. Wir analysieren die drei Unternehmen genauer.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 inv3st.de